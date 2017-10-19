斯國僧蘇曼格勒訪台 盼跨國宗派交流

(台灣英文新聞 / 生活組綜合報導) 斯里蘭卡第26任僧王蘇曼格勒(Ven Tibbatuwawe Sri Siddhartha, Sumangala Ｍahanayaka Thero)19日率團至福智僧團位於雲林湖山分院參訪。而僧王蘇曼格勒亦對福智在僧才培育、學制建立、傳承修習、經典翻譯、國際交流等成果表達高度肯定，並期望透過跨國際的宗派交流與對話，共同致力佛陀圓滿教法恆久流傳。

福智基金會表示，今(2017)年年中時，佛教古國斯里蘭卡最古老的米希特萊寺(Mihintale Temple)住持達摩長老(Rev Walawahengunuwewe Dhammarathana Thero)曾參訪福智僧團，對於福智僧俗二眾清淨聞思學修佛法的努力相當肯定，於是贈予僧團一顆佛陀鎖骨舍利及舍利寶塔。

▲斯里蘭卡第26任僧王蘇曼格勒(Ven Tibbatuwawe Sri Siddhartha, Sumangala Ｍahanayaka Thero) 於本(10)月19日率團至福智僧團位於雲林湖山分院參訪。(照片由福智基金會提供)

蘇曼格勒僧王是斯里蘭卡最大的佛教派系—暹羅派(Siam Nikaya)中Malwathu Chapter的第26任僧王，由斯國總統親自授予。該教派佔全國80%僧眾，並管理遍及全國的古寺院及遺跡。蘇曼格勒僧王表示，台灣與斯里蘭卡的佛教徒都依循世尊的教誡修持，基於這個共同點下，無論大小、顯密二乘都是依佛陀教誡而行，沒有太大衝突，希望能廣傳到世界各地。

福智僧團住持如淨和尚表示，秉持日常老和尚及真如老師的教導，希望能兼容各宗派，將教法的精神流傳於世間，透過教育改變人心，不論是南傳、漢傳、藏傳佛教、甚至不同的宗教間，都能跨國界、跨教派、跨文化相互交流。

福知基金會說，佛教是斯里蘭卡的國教，在西元八世紀盛行過大乘佛教，在南傳以小乘佛教為主的國家中，對大乘佛教抱持較為開放的態度，斯里蘭卡同時具高度國際化的佛教觀。

▲10月19日，蘇曼格勒僧王領著弟子及達摩長老等一行約9人蒞臨福智僧團湖山分院，福智僧團逾1500僧俗二眾熱烈歡迎。(照片由福智僧團提供)