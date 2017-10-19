持三四級毒品逾5克 法務部修法處刑罰

（中央社記者劉世怡台北19日電）新興毒品例如咖啡包，大多混毒含第三級及第四級毒品等；法務部長邱太三今天在立法院備詢指出，修法持有第三級、第四級毒品純質淨重逾5公克就處刑罰，草案已送行政院審查中。



立法院司法及法制委員會今天邀請法務部、國防部、財政部、司法院、外交部、警政署、陸委會及國安局官員，就「毒品防制策略與執行成效暨海關疑誤放毒品事件及清泉崗毒品查辦進度」進行專案報告，並備質詢，另審查毒品危害防制條例第4條及第11條條文修正草案。



立法委員王育敏質詢時指出，依據法務部最新統計數據，毒品來源地區中國大陸及香港分占35.1%及21.2% ，分列第一及第二，如何境外防堵毒品更為重要，但兩岸零互動，司法互助疑停擺，希望透過26日即將舉行的兩岸交流30週年活動，使兩岸有機會打開僵局。



修法部分，邱太三說，立法委員提出的建議均為提高刑度及罰金，還有就持有或施用第三級及第四級毒品，增訂「社會勞動」等，其中「社會勞動」屬行政罰性質，與刑罰不同，如何落實執行？執行機關為何？恐均待釐清。



邱太三指出，法務部已擬具修正草案，將現行持有第一級、第二級毒品純質淨重10公克或20公克以上加重要件的「純質淨重」修正為「淨重」；持有第三級、第四級毒品純質淨重20公克以上始以刑罰處罰的標準調降為5公克，草案已送至行政院審查，順利的話下個月送到立法院。



改善新興毒品檢驗量能部分，法務部次長張斗輝指出，新興混合式毒品氾濫，以往缺乏檢驗機制，法務部與內政部向行政院爭取經費及檢驗儀器及檢驗人員，提升新興毒品尿液檢驗量能，經費部分行政院已核定由第二預備金挹注新台幣1億7773萬4000元，正由法醫研究所、調查局及刑事局辦理採購中，預計明年1月建構完成將可有效降低染毒黑數。



海關疑誤放毒品事件部分，立法委員吳志揚、李俊俋、葉宜津等人質詢指出，財政部關務署及內政部警政署今天提出的報告資料兜不起來，關務署指X光機檢視及緝毒犬嗅聞結果，無異常反應，但航警局員警則發現貨物下方有空間，疑似有內容物，兩造應就執勤SOP進行檢討；法務部長邱太三則說，本案目前由桃園地檢署檢察官指揮航警局、新北巿刑警大隊及三重分局偵辦中。



清泉崗毒品查辦進度部分，邱太三說，全案是由台中地檢署持續偵辦中；國防部官員則說，有10人因服用含有可待因成分的感冒藥，而使毛髮檢驗報告為毒品陰性反應，檢方日前已處分不起訴。1061019