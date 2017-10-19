緬甸最大城仰光地標傳火警 知名五星飯店付之一炬

（台灣英文新聞／郭紫寧 綜合外電報導）緬甸仰光頗受外籍遊客歡迎的知名飯店「甘道支皇宮酒店」，今（19）日淩晨發生大火，造成至少一死2傷，這家歷史悠久的酒店，也在大火中幾乎付之一炬。

新加坡亞洲新聞台（channelnewsasia, CNA）報導，位於仰光市的「甘道支皇宮酒店」（Kandawgyi Palace Hotel，亦稱「皇家湖酒店」），是在今天凌晨3時左右失火，消防員灌救了好幾個小時，直到上午7時左右火才把火勢完全撲滅。

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天亮之後，失火的地點仍不斷在冒煙。消防員指出，這場大火造成一名男性死亡，另有兩人受傷。

亞洲新聞台報導，傷者當中有一名華裔女性，因為從酒店三樓跳下，造成背部受傷，另有一名消防隊員在救災時受傷。香港媒體報導稱，女性傷者可能是澳門人。

目前還不清楚火災發生原因。新加坡《聯合早報》稱大火是從酒店5樓開始燃燒，並曾引發氣爆，導致火勢更加猛烈。入住該酒店的外國客人大都已被轉移到安全地點，但酒店內的柚木幾乎都被燒光了。

這家酒店的歷史，最早可以追溯到1930年代，也就是緬甸獨立以前。它的位置在皇家湖畔（Kandawgyi Lake，又稱甘道支湖、大湖），飯店內擁有緬甸傳統建築和裝飾風貌，除了一樓和地下室以水泥鋼筋打造，其他樓層多以柚木木雕、傢俱著稱，相當受外國遊客喜愛。

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