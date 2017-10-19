延宕三十年 北韓地標「厄運酒店」可望開張

（台灣英文新聞／黃慧瑜 綜合外電報導）在停工了數十年後，近日有謠言指出北韓的柳京飯店(Ryugyong Hotel)正悄悄的復工，這座105層高的金字塔型建築是首都平壤的最高建築，有著「厄運酒店」（hotel of doom）的稱號。

柳京飯店以平壤的古名柳京為名，佔地11萬坪，有3,000多間客房，這座北韓最高樓同時也是全球第四高的建築，然而樓如其名，這個 「厄運酒店」似乎自1987年動土以來便一直厄運纏身。

一名德國觀光客指出，近日遊平壤時注意到柳京飯店入口周圍有工程動作，很可能是在為開張做準備。這名遊客說：「我們的北韓導遊說，這座建築可能會開放做為辦公室用途使用，但目前得知的訊息指出，只會有部分樓層被挪坐辦公用途，並不會開放整棟樓層。」

根據英國《每日電訊報》報導，去年12月時，發現該酒店內有燈光，而同時，負責該酒店的Orascom集團程包商代表也出現在首都平壤。

這個酒店始建於1987年，也就是金正日時代，當初興建目的為振興北韓觀光產業，原計兩年完工，然而，蘇聯在91年解體後，北韓也隨之經濟崩潰，沒有資金繼續施工。

這棟半完工的飯店已在北韓屹立數十年之後，在2008年4月，埃及首富Sawiris經營的Orascom集團投入1.8億美金負責修繕續，瑞士的凱賓斯基酒店集團（Kempinski Group）更在2012年11月宣佈進駐柳京飯店，希望能以酒店壟斷北韓高端旅遊業，但當年金正恩不斷進行核試驗，造成朝鮮半島緊張情勢急劇升高，瑞士凱賓斯基集團最終在2013年縮手退出。