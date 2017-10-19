【十九大登場】包道格：習近平或釋訊息 期待台灣的兩岸新公式

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）美國在台協會(AIT)台北辦事處前處長包道格，在美東當地時間18日指出，中共總書記習近平在19大以「承認九二共識的歷史事實」談台灣，不排除是向總統蔡英文釋出訊號、期待她找出兩岸互動新公式。



中共「十九大」台灣時間18日，在北京人民大會堂登場，將進行7天會期，在下周二閉幕，會後將召開十九屆一中全會，選出中共總書記、中央政治局委員、中央政治局常委、中央軍事委員會等核心權力機構。

中央社今（19)日引述包道格在回覆中央社記者詢問時指出，習近平除了以「九二共識的歷史事實」、這一可能不同於過去表述的例外詞彙外，其他關於台灣的論述，都是延續自去年5月20日蔡總統上任以來、北京的一貫走向與基調。



中央社報導，蔡總統曾提出「尊重九二會談的歷史事實」，習近平這次則指出，「承認『九二共識』的『歷史事實』，認同兩岸同屬一個中國，台灣任何政黨和團體與大陸交往就不存在障礙」，兩人都使用「歷史事實」一詞。

中央社記者問，這是否是兩岸執政雙方對「九二共識」有不同看法的情況下、進行某種溝通的方式？



包道格說，「他們（兩岸）或許以這樣深奧的方式溝通」，但關於這一點，他沒有來自中國的內部訊息，但他不排除習近平是以提到「歷史事實」的方式，向蔡總統釋出「尊重」的訊號。



他說，如果上述解讀是正確的，習近平也許正期待蔡總統提出超越雙十國慶善意談話的表述，以及讓兩岸能有更好互動的論述新公式（new formula）。



至於19大後的兩岸關係，中央社引述包道格分析，在缺乏一些「模糊但有效」處理「一中議題」的新政治論述公式下，中國會持續對台灣在經濟與外交上低度施壓，而如果台灣的政府有更朝向分離獨立的明顯舉措，中國將保留進一步施壓台灣的權利。

包道格（Douglas Paal）現任「卡內基國際和平基金會」研究副院長，他在19大召開前曾經預測，習近平在19大上會以「低調冷靜」、不過於強硬的方式，談論台灣。

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