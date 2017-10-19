全球市場劇烈波動 富邦期瞄準「後QE」時期投資亮點

全球經濟已進入穩步復甦階段，主要國家央行接連表態QE政策將退場，全球將步入後QE時代。為了使投資人能更了解國際市場變化，預先調整投資策略，富邦期貨將於10月23日舉辦「名師高手面對面講座」，邀請富邦金控首席經濟學家羅瑋博士，與投資人分享後QE時期的金融市場變化，掌握投資先機。

富邦期貨表示，目前歐美國家在退出QE寬鬆政策的方式有二，一是傳統的升息工具，二則是減少在債券等資產的再投貨，也就是俗稱的「縮表」，一般都是先進行升息再進行「縮表」，升息將會墊高市場資金成本，縮表則是收回市場上大量現金，因此市場短期震盪難免，投資人宜提早對於個人投資策略預做因應規劃。

富邦期貨指出，綜觀各國央行，原本英國央行的升息動作最積極，但在脫歐公投後，美國聯準會FED轉趨積極，今年以來已升息二次，各界預期在12月很有可能進行第三次升息。同時，FED總裁Yellen也在9月會議上宣布，自10月起將啟動「縮表」，雖然在初期每月只減少100億美元的債券再投資金額，但已形同向市場發出經濟好轉的訊息，宣告了「後QE時期」的來臨。

無獨有偶，今年美國總統Trump上任後，開始試圖推動選前承諾的擴大基礎建設和減稅等措施，在央行貨幣政策打算逐漸退場之際，政府財政政策的重要性似乎慢慢地抬頭，在金融市場投資佈局上也可能因此有變化。但因今年以來Trump推動稅改等政策並未如預期順利，因此，後QE時期的全球投資展望該如何因應？財政政策能否接替貨幣政策？美國或是全球經濟是否將持續復甦成長？都需要持續密切觀察。

為幫助廣大的投資者能夠更了解後QE時期的國際市場行情，富邦期貨將於10月23日舉辦「名師高手面對面講座」，特別邀請到富邦金控首席經濟學家－羅瑋博士，於講座中與投資人分享於後QE時期中如何去面對瞬息萬變的金融市場；此外，富邦期貨亦將於講座中提供以大數據分析為基礎之操作工具，協助投資人因應市場劇烈波動。有興趣的投資人可隨時關注富邦期貨官網https://www.fubon.com/futures，取得講座最新訊息。