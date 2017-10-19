你那邊幾點？第一屆台灣電影雙年展 隆重登場

（台灣英文新聞／黃慧瑜 台北綜合報導）「你那邊幾點？第一屆台灣電影雙年展」，將於10月20日至11月19日在漢默爾美術館(Hammer Museum)的比利懷德戲院(Billy Wilder Theater)舉行，預計放映14部台灣精選電影。

本次影展由駐洛杉磯辦事處臺灣書院與UCLA電影及電視資料館合辦，臺灣書院表示，雙年展名稱「你那邊幾點?」源自蔡明亮導演電影《你那邊幾點？》，旨在展現臺灣電影無限的想像空間。

「你那邊幾點?」總計將有長達1個月的放映期，片種涵蓋劇情長片及紀錄片，有描寫父女至親的《林北小舞》、探討內心世界的《德布希森林》、另人捧腹開懷的《健忘村》、實驗文學紀錄片《日曜日式散步者》、令人動容的《殘響世界》、公路黑幫電影《一路順風》、泰緬邊境寫實電影《翡翠之城》、《冰毒》等，還有張作驥及萬仁等大導演的重要作品，以及偶像明星林青霞及楊麗花主演的早期電影，內容多元豐富，電影出品年份跨越了半個世紀，規模甚大。

除了為一般觀眾準備的滿漢全席外，還有為電影專業人士規劃的系列電影交流座談會。10月22日下午2點，同樣在比利懷德戲院將舉辦1場免費入場的產業座談，探討全球電影市場中的台灣電影(Taiwan in the Global Cinema Marketplace)，邀請影評人、導演、電影製片人、策展人等產學界人士就這個問題進行深度對話，從台灣電影過去在全球市場中的發展軌跡，瞭解現在的實際狀況，亦提供對電影懷有抱負，前來洛杉磯發展的台灣青年相關建議，歡迎向書院報名參加。

與比利懷德戲院一街之隔的臺灣書院，配合這次的放映活動，也辦理「我們的故事—台灣新電影展」，以解嚴後1980年代為主軸，回顧台灣電影在當時的民主思潮下，都不再受意識形態的箝制，而出現楊德昌、侯孝賢、吳念真、蔡明亮和李屏賓等大師代表作的軌跡，相信由書院的新電影展到比利懷德戲院的台灣電影現在式，台灣電影的傳承與發展將獲忠實的反映。