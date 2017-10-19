台北旅展　老爺酒店集團推聯合超值優惠禮券旅展限定

2017台北國際旅展將於10/27(五)至10/30(一) 於世貿一、三館盛大開展，今年老爺酒店集團祭出空前優惠，以三大品牌「老爺酒店、老爺行旅、老爺會館」七家飯店參展，今年四月才正式開幕的「宜蘭傳藝老爺行旅」，首次加入老爺酒店集團聯合推出住宿及餐飲優惠，除了集團禮券外，還有各家獨賣商品。

今年獨賣住宿及美食商品包括【台北老爺】首推Royal SPA美體券，每張NT$2,600買五送一、【台南老爺行旅】推出雙人房NT$2,800、 【新竹老爺】推出雙人房NT$2,999特價優惠、【知本老爺】推出雙人續住兩晚或四人一泊二食NT$8,900特價、【北投老爺】推出平日健康住宿券NT$6,988、【礁溪老爺】推出雙人湯饗一日遊 每張NT$2,699、【宜蘭傳藝老爺行旅】 雙人饗食一日遊 每張NT$850。

老爺集團住宿券每張僅需NT$4,300，含各飯店指定房型住宿乙晚及豐盛自助早餐2客，入住知本加贈閒情下午茶兩客，台北雙人精緻客房﹝不含早餐﹞，礁溪需使用兩張住宿券﹝一泊二食﹞、台南老爺行旅可入住家庭客房﹝不含早餐﹞、北投需使用兩張住宿券﹝一泊二食﹞，新竹需加價NT$200(含單人全身舒壓60分鐘)、宜蘭傳藝老爺行旅可入住四人房(不含早餐)。

老爺集團雙人餐券每張只要NT$1,580，不分平假日皆可使用，可享雙人份自助式午餐或晚餐等。

為了提供給無法親臨現場的貴賓，老爺酒店集團自2017/10/18至10/30將於官方網站同步開放線上旅展，讓貴賓在家也能輕鬆搶購超值優惠禮券，詳情歡迎參考老爺酒店集團官網www.hotelroyal.com.tw