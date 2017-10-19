新光挺運動成效亮眼 再度榮獲「運動企業認證」

為鼓勵企業推廣職場運動，創造員工健康與福利，並透過企業力量支持運動產業發展，教育部體育署自2016年起推動「運動企業認證標章」，新光人壽首年參加即獲認證，今年再度蟬連榮獲「106年度運動企業認證」。

新光人壽長期關注體育發展、鼓勵全民運動，除了自辦摩天大樓登高賽、路跑、全國健行及新光盃街舞等全台知名運動賽事，持續舉辦多年累積良好口碑，成為國內體育盛事指標，更連續多年贊助全國多項體育競賽及潛力球隊：持續贊助高雄右昌國小足球隊達5年，讓足球小將能專注比賽，爭取榮譽；今年亦慧眼獨具與甫包辦中華職棒上下半季冠軍的Lamigo桃猿隊展開跨界合作，用行動力挺國球。

此外，新光人壽亦長年贊助基隆市籃球協會、日月潭泳渡、田中馬拉松等，積極投入地方體育活動。在今年熱血沸騰的世大運落幕後，新光力挺體育活動的運動魂仍持續燃燒，舉辦系列「金牌講座」，邀請世大運表現優秀的選手暢談奪牌心路歷程，帶動社會運動風氣，也為社會帶來更多正面能量。

體育署16日在福華國際文教會館舉行「運動企業認證授證典禮暨i運動論壇」，新光人壽總經理蔡雄繼親自出席接受副總統陳建仁授證。新光人壽長期推廣運動、提倡健康生活並力挺體育發展的努力，深獲政府認證肯定。

健康是最大的財富也是最好的保險，新光除了自辦及贊助體育活動，對內也鼓勵員工透過運動促進身心健康，公司設有網球、桌球、瑜珈、籃球、羽球、登山、太極等多種運動社團，近日更大方祭出高額獎金舉辦風靡歐洲、兼具熱量消耗與娛樂效果的「員工泡泡足球趣味競賽」，不僅聯繫同仁情感，也帶領同仁透過運動紓壓、提高生產力、創造更高效能的職場環境，落實體育署「運動ING企業不NG」的目標。

此外，新壽也鼓勵民眾培養規律運動習慣、保持身體健康，重視個人健康管理不只能擁有重大疾病保障，還可享保費折減及健康促進獎勵金回饋。新光人壽邀請全民一起瘋運動，從自己開始，透過運動打造更健康的身心與富足的人生。