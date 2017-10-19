一上車就驚豔！綠17變身舊城觀光公車 帶旅客遊覽萬華、大稻埕

（台灣英文新聞／郭紫寧 綜合報導）一上車就驚艷，小編親身體驗，果然不假！繼台北市雙層觀光巴士之後，北市政府觀光傳播局再度推出吸睛亮眼的舊城公車。

自103年闢駛的綠17公車，現在變身為充滿復古風情的觀光公車。市府觀傳局以行經舊城區的布莊、茶莊與中藥鋪等特色產業，打造三大主題觀光公車，上週六（14日）起全新上線。讓旅客遊覽萬華、大稻埕更便利。

（台灣英文新聞 郭紫寧攝）

搭上綠17後，旅客可以暢遊龍山寺、西門町、迪化街等景點。掃描車上QR code還可以聆聽中、英、日、韓語語音導覽，深度遊覽舊城風華。

根據官網介紹，車體外觀設計，以復古吸睛的磚紅色彩，刻寫上別具風味的文字藝術，再以白色線條呈現北門、西門紅樓、霞海城隍廟及艋舺龍山寺等舊城區歷史軌跡。

內裝部分則以茶莊、中藥鋪與布市為三大主軸，藉由在地百年老店「乾元蔘藥行」獨特的中藥文化、盛行於民國四五零年代的「永樂市場布行」、百年茶行「有記名茶」及「新芳春茶行」取景，以「實景環境」營造強烈的空間錯置感。

（台灣英文新聞 郭紫寧攝）

★中藥主題公車：大稻埕的貿易以南北雜貨、茶行為主，為北部中藥材的集散地，想到買中藥就會想到迪化街，各式各樣的中藥材應有盡有，至今仍是全臺中藥行密度最高的地區；在內觀取景於迪化街百年「乾元蔘藥行」，斑駁的木櫃花紋風味猶存，櫃臺上的古秤也秤斤論兩了一個多世紀，屹立不搖的十八銅人像，訴說著人體穴位深不可測的學問。

★茶行主題公車：臺北大稻埕是臺灣茶揚名世界的起點，全盛時期約莫有數百家茶行，是臺灣主要創匯經濟的產品，更有「南糖北茶」之譽；在內觀取景於「有記茶行」及市定古蹟「新芳春茶行」，瑰麗的六角地磚，展現茶行的氣派。

★布行主題公車：大約西元1908年起，日本人在大稻埕碼頭附近成立了一座「公設永樂町食料品小賣市場」，將這裡當作布料進口的批發站，光復以後政府的鼓勵及廠商的研發，便成為全臺灣最大的布料批發中心，此後市場周圍開始聚集上百家布匹批發店，形成獨特的「布市」商圈，永樂市場成為全臺的大型布市。一匹匹的布，整齊的排列於有六十年歷史的紅木木櫃中;延伸的紅土方形磚，讓遊客彷彿漫步於早期的商行，正從琳瑯滿目的布匹中精挑細選出出色的布料。

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