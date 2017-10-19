習近平19大談台灣 美重申一中鼓勵兩岸對話

（中央社記者鄭崇生華盛頓18日專電）針對中共總書記習近平在中共19大有關台灣的談話，美國國務院今天重申美方的「一中政策」立場，並鼓勵兩岸進行建設性對話，以和平方式解決分歧。



習近平18日於19大上四度提到「九二共識」，並重申「六個任何」，與總統蔡英文所說的「尊重九二會談的歷史事實」相較，習近平這次指出，「承認『九二共識』的『歷史事實』，認同兩岸同屬一個中國，兩岸雙方就能開展對話」。



對於習近平在19大上關於台灣的談話，美國國務院東亞暨太平洋事務局發言人崔葛瑞斯（Grace Choi）回覆台灣媒體記者詢問時、做上述表示。



崔葛瑞斯說，美國仍信守基於美中「三個公報」與「台灣關係法」的「一中政策」，兩岸的和平與穩定是美國的長遠利益。



她還表示，美國鼓勵北京和台北的官方進行建設性對話，在尊嚴與尊重的基礎上，以尋求兩岸人民都能接受的和平方式，解決分歧，美國持續敦促兩岸雙方展現耐心、彈性與創意。



對照當時美方回應蔡總統的國慶談話，美國對習近平談論台灣的評價，用字遣詞完全相同。