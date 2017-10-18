台北富邦銀行與富邦產險參加台灣國際太陽光電展

為響應政府綠能政策，發揮金融綠色價值，富邦金控旗下台北富邦銀行與富邦產險聯袂參加10月18日至20日於台北南港展覽館舉辦的「2017台灣國際太陽光電展覽會」，介紹富邦針對國內外太陽能光電產業提供的綠色金融與風險管理技術服務，一站式滿足太陽能光電產業業者之企業融資、財務規劃及保險保障需求，提供全方位綠色金融保險服務，充分展現富邦金控協助推動綠能產業的企圖心。

富邦金控董事長蔡明興表示，面對全球綠色金融浪潮，富邦金控積極運用金融業核心能力，鼓勵旗下子公司發展綠色金融服務與商品，投資綠能產業。在綠能投資部分，富邦人壽持續積極投資太陽能電廠及替代能源相關產業，今年並新增投資星耀能源太陽能電廠9億元，未來也將持續尋找能夠促進人類健康福祉、綠色能源及基礎建設之投資標的，落實責任投資，為台灣永續的經濟成長增添動能。本次也透過台北富邦銀行與富邦產險參加台灣國際太陽光電展，針對太陽能光電產業打造的全方位金融保險服務，期望藉此協助綠能產業發展，發揮金融正向影響力。

富邦產險表示，針對太陽能光電產業特性與需求，富邦產險提供安裝工程(營造)綜合保險、商業火災保險、電子設備綜合保險、公共意外責任險、產品責任險等保障，在國內太陽能光電產業的保險市佔第一。像是2015年蘇迪勒颱風與杜鵑颱風接連襲台，所挾帶的強風吹毀許多太陽能系統，造成太陽能產業與保險業的巨大損失。富邦產險於災後動員理賠人員與損防工程師投入災因調查，分析太陽能板角度、鋁架強度、固定方式、設計風速、電氣安全等因子與損失的關係，與工研院合作舉辦損防研討會，提供客戶太陽能案場設計建議，引領整體產業重視結構安全。在富邦產險與太陽能光電業者的合作下，近兩年颱風損失狀況明顯改善，太陽能光電產業在企業逐漸重視風險管理的趨勢下，朝向蓬勃發展。

台北富邦銀行表示，為推動綠色金融，北富銀自2015年6月起訂定並實施永續發展貸款規範，爰引赤道原則精神，將環境保護與社會永續發展面向納入授信風險評估，促使客戶更重視環保與企業社會責任。此外，自2015年9月起持續推廣及實施綠能/節能相關優惠專案貸款，協助企業將資金投入環保產品、節能設備、綠色生產機制及減少汙染等用途。為促進太陽光電再生能源發展，北富銀特別打造「太陽能光電系統專案貸款」，提供太陽能電廠建置及企業購置裝設太陽能發電設備之專案融資，協助太陽光電產業永續經營。截至2017年第三季止，北富銀承作綠色產業融資餘額已突破百億元大關。

台北富邦銀行與富邦產險對本次展覽做足準備，參觀者除了可瞭解富邦綠色金融特色及接受現場專業諮詢服務之外，填寫問卷還可以獲得精美禮物，歡迎企業先進前往參觀。