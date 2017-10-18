中華電信全力支持2017裙襬搖搖LPGA台灣錦標賽

中華電信積極響應體育外交政策，全力支持10月19日登場的「2017裙襬搖搖LPGA台灣錦標賽」，不僅投入大批人力、物力，完備賽場的傳播通訊服務，便利主辦單位將所有賽事內容即時傳送全世界，還特別在MOD平台開設運動專區，提供精采賽事現場轉播內容，服務所有的收視戶，在第一時間即可觀賞此國際知名賽事。

中華電信董事長鄭優表示，中華電信向來支持運動產業，不僅鼓勵同仁從事各項運動、成立運動社團，致力營造健康幸福職場環境，同時積極回饋社會，大力支持運動產業發展，多年來不僅已投資逾10億元，透過「中華電信女子籃球隊」培育基層籃球種子選手，而且大力支持各項重大體育活動，如世界大學運動會、台北羽球公開賽、U12世界盃少棒賽等，都是全體動員、強力支持。

以這次力挺「2017裙襬搖搖LPGA台灣錦標賽」為例，中華電信投入大量人力於賽場通訊環境優化，架設多條電路、專屬光纖、VPN網路，以建置完備的傳播通訊環境，讓賽事畫面可以即時傳送全球，並俾便國內、外媒體即時發稿、觀賽民眾直播、打卡、PO臉書，分享賽事內容及參與現場的喜悅與熱情；同時，特別在MOD平台開闢運動專區，即時呈現精彩賽況，讓無法到場觀賽的民眾，也能同步欣賞各國高手的好表現，並見證台灣選手在國際高爾夫球賽場上發光發熱的好表現。

中華電信以行動力實質支持台灣運動產業發展、塑造健康幸福企業文化，日前剛蟬聯教育部體育署頒佈的「2017運動企業認證」獎項肯定，並由董事長鄭優帶領，與所有高階主管一起推廣各式運動，就是希望大力推廣「愛運動、賺健康」的理念，讓所有同仁沉浸在運動健身的工作環境中，並逐步影響相關供應鏈廠商、社會大眾，以塑造更健康祥和的社會。