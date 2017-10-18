痠痛貼布貼過頭 當心增加肝腎負擔

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）許多人肌肉痠痛或跌倒扭傷時，多會自行到藥局購買含有消炎止痛成分的貼布，食藥署提醒掌握貼布使用3原則，才能有效緩解痠痛症狀。

正確使用痠痛貼布3原則：

一、詳閱說明書。

二、1次用1種。

三、避免長時間與大面積使用。

痠痛貼布種類繁多，對於不同的原因所引發的疼痛，治療方式和使用藥物都不一樣，購買前可以先諮詢醫師或藥師，在使用前要先詳閱說明書，了解使用之藥品成分、用途與注意事項。酸痛貼布所含止痛成分會經由皮膚吸收而產生作用，故須避免同時使用多種止痛方式，如吃的、貼的、擦的、抹的一起來，確實做到一次一種，才安全。貼布不是貼紙可以亂亂貼，如手、腳、肩膀及背部同時貼，也會造成藥量吸收過多，藥物過量產生副作用及增加肝腎負擔，所以也不要黏貼時間過長或是大面積使用。

同時提醒民眾，使用時勿自行增加使用量及使用時間，痠痛貼布藥效僅能維持4-6小時，使用時間不宜超過6小時，皮膚有傷口、濕疹、潰瘍等部位也應避免使用貼布。使用後有起疹子、紅腫、發癢等過敏現象，或是持續使用後疼痛症狀沒有改善，請立即停止使用，並接受醫師診治。

食藥署提醒您，在購買指示藥品前，應先諮詢藥師，在使用非處方藥前，應先詳讀藥品仿單並遵循使用，如果症狀未改善或有惡化情形，則應立即停藥就醫，以確保您的用藥安全與維護自身健康。另外姿勢不良所造成的痠痛，雖然可以透過痠痛貼布緩解，但最重要仍是改善生活方式，維持良好的姿勢、適當的運動與適度的休息。