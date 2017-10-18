2017 ITF台北國際旅展 華泰大飯店集團住宿券最低NT$3,000

2017年台北 ITF 國際旅展即將盛大展開，華泰大飯店集團旗下五大飯店，此次特別推出 ITF 限定的旅展住宿券，提供台北、墾丁多元住宿選擇。只要NT$3,000起，即能任選華泰王子大飯店、HOTEL QUOTE Taipei 入住一晚；華泰瑞舍、HOTEL PROVERBS Taipei 也能以超值優惠住宿券入住；位於墾丁的華泰瑞苑，甫入選全球十大國家公園旅宿，為亞洲唯一上榜，更只需要NT$6,000即可於平日入住花園客房一晚，並包含兩客早餐，2017年11⽉、12⽉平⽇（週⼀至週四）持住宿券入住，更能加碼升等海景客房！而華泰瑞苑館內嚴選墾丁當地時鮮的沐餐廳，推出NT$799平日雙人下午茶券，在山光水色下及泳池畔愜意享用原價破千的下午茶。台北國際旅展自2017年10月27日至10月30日於世貿三館G306攤位開賣，住宿券使用期間自銷售日起至2018年12月21日止。

華泰大飯店集團住宿券一張NT$3,000 輕鬆入住台北風格飯店

一張NT$3,000的華泰大飯店集團住宿券，只要一張即能入住位於台北市中山區的華泰王子大飯店或南京小巨蛋旁的 HOTEL QUOTE Taipei。細膩的日式服務及優越的地理位置，營運45年的華泰王子大飯店廣受無數旅客好評。而 HOTEL QUOTE Taipei 時尚低調的建築外觀和別具風格的 333 RESTAURANT & BAR，是台北時尚風格旅店和餐廳酒吧首選。原價NT$10,973的Q Room房型，只需要住宿券一張即可入住。而最頂級、原價逼近NT$25,000的QUOTE客房（四客早餐，連通家庭房），使用三張集團住宿券共NT$9,000，即能超值入住。

華泰瑞舍是房間內設有獨立廚房設備的公寓式酒店，24小時專業的管家服務，只要二張住宿券NT$6,000起，即能體驗華泰瑞舍如家人一般的溫暖照顧；位於台北SOGO忠孝館後方的 HOTEL PROVERBS Taipei 賦樂旅居，洗鍊奢華與熱情奔放的新美學空間，由知名設計師陳瑞憲一手打造，館內的 TK SEAFOOD & STEAK 餐廳及亞洲五十大最佳酒吧 EAST END 更能夠滿足老饕們的味蕾。同樣只需NT$6,000，即能入住都會客房一晚，若使用三張住宿券，等同於NT$9,000即能入住原價破NT$20,000的卓越客房。

NT$6,000 入住全球十大國家公園旅宿華泰瑞苑 平日加碼升等海景客房

華泰瑞苑位於墾丁國家森林遊樂區，坐擁大尖山及大灣壯麗景色，並具濃厚的人文氣息，為當年蔣公總統行館之一。2017年獲得全球指標性旅宿網站 booking.com 評選為全球十大國家公園旅宿，為亞洲唯一上榜飯店。現在只要NT$6,000，即能享有平日入住花園客房一泊一食的優惠。此外，還有旅展住宿券限定好康：於2017年11-12月平日（週⼀至週四），持ITF旅展住宿券入住，即加碼升等海景客房！每日限定只有五間。

館內嚴選墾丁當地時鮮的沐餐廳，推出平日雙人下午茶券，每張NT$799，於週六、日使用每張加收NT$220，國定假日及連續假期則每張加收NT$290，即可在山光水色下及泳池畔愜意享用原價破千的下午茶，華泰瑞苑將帶給您不一樣的墾丁旅遊回憶。