御盟集團晶英國際行館(Silks Club) 11/5 正式開幕倒數

極簡風尚大隱於市的晶英國際行館Silks Club，自7月15日試營運啟動以來， 心無旁鶩追求更美好生活想像，以動態藝術策展行館視覺形象，為全球旅人獻上一場極緻五感體驗之旅。試營運三個月期間，從建築設計、藝術精品到米其林星級餐飲服務驚豔各界品味人士。由御盟集團興建經營的晶英國際行館，將於11月5日迎來正式開幕，董事長邵永添表示：「只想為高雄做一件好事。」御盟二十年來只專注雕琢完美，對於生活品質的至高想望引領集團打造晶英國際行館，呈現超越豪宅規格的建築與家人一般的細緻服務，為旅人帶來「回家」的感動，留住旅人的心，也挑戰台灣上乘旅宿品質。

晶英國際行館專為高端品位客群而生，從一樓4D浮空動力裝置藝術品「舞動的粒子」(Dancing Particles) 到全行館視覺形象策畫，儼然成為生活品味優雅蛻變的最新指標。行館在設計初期即以貴賓隱私為最重要考量，全館29樓共147間客房，單樓層客房數規劃最多10間，最少僅6間，看準頂級消費族群市場，預計在開幕後，推出專屬尊榮貴賓的「精彩人生專案」。行館鄰近亞洲新灣區，與會員制私人遊艇碼頭及超跑租賃公司合作，入住貴賓可選擇預訂整層6或10間客房，搭配遊艇及超跑體驗行程，享受海洋之都專屬的旅遊行程。客製化行程由行館專人服務，安排貴賓搭乘遊艇徜徉無邊際湛藍海灣的輕鬆寫意，更可視貴賓需求安排海上派對的客製餐飲服務。除了一生不可錯過的精彩豪華遊艇旅程，超跑體驗更列必遊清單。行館精選頂級超跑與賽車選手教練，讓貴賓可以在國際級賽道上感受流暢速度感。邵永添董事長表示專案設計的初衷，是希望讓每個人都能有機會擁抱精彩人生，「不用花費幾個億購買遊艇豪宅，也無須豪擲千萬供養超跑，只要入住晶英國際行館，就能實現所有夢想。」

行程結束後，回到行館享用日本米其林星級UKAI牛排館，主廚推薦美國進口的特級菲力、澳洲和牛沙朗，炙烤調理出口感柔嫩多汁的牛排之外，更有爐烤桂丁雞、炭燒東寶豬肉排等多種選擇。總料理長笹野雄一郎透露，即將在十月底引進日本田村牧場的頂級但馬牛，與UKAI-TEI集團合作超過三十年的田村牧場，只為UKAI保留最頂級但馬牛肉。笹野總料理長表示，從未外銷的田村牧場堅持採用自然放牧飼養，把關無汙染飼養環境和純淨水質，是集團最信賴的牧場。田村牧場但馬牛肉質，無論入口即融的豐潤口感或大理石花紋般均勻分佈的油花，完全是為UKAI專注料理的精神所打造的特選珍饈，為晶英國際行館的貴賓獻上來自日本夢幻和牛的全新味覺饗宴。

晶英國際行館Silks Club極緻．風範試營運體驗專案，至11/5正式開幕前每晚NT$9,999起，入住貴賓可享行館獨一無二的貼心款待，客房MINI BAR無限暢飲，更備有「獺祭二割三分」180ml一瓶與當日現做茶點；5pm-7pm時段可至雲垂樓任意享用「雅緻食刻」各式茶酒飲品、季節現榨果汁和多種主廚特製鹹、甜點，更可品嚐由日本UKAI主廚團隊，監製設計製作的米其林血統早餐2客。九月份配合試營運品位專案更推出限時一泊二食加價方案，雙人成行凡預訂住房即享加價NT$5,000，品味UKAI牛排館晚餐的主廚推薦套餐兩客，同時每房隨餐加贈獺祭清酒二割三分(180ml)一瓶，以UKAI款待之心邀請更多來自世界的旅客一同鑑賞由星級主廚演繹的台灣道地美味，前往官網http://www.silks-club.com/即可預訂，體驗「精彩人生專案」客製行程，歡迎撥打訂房專線+886-7-973-0111由專人服務說明。