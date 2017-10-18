告別2017迎接2018 台中金典尾牙春酒專案開跑

2017年已經邁入最後一季，很多公司行號除了進行最後衝刺外，也開始準備籌劃尾牙活動，犒賞員工們一年來的辛苦，台中金典酒店今年推出的「雞祥慶 旺來富」尾牙春酒專案，在中式宴席部份，提供每桌NT$7,999+10%起的優惠方案，再搭配早鳥優惠及滿額贈送等多項加碼好禮，期望在歲末年終之際，帶給企業主們一些利多，另外，已經正式啟用試營運的13樓宴會廳，耗資1.5億重新改裝，全面提升軟硬體設備，規劃更貼心的動線，絕對是尾牙春酒的絕佳首選。

台中金典酒店今年推出的「雞祥慶 旺來富」尾牙春酒專案，特別推出中式宴席平日NT$7,999+10%起、假日NT$8,999+10%起的超值價格，並享有果汁暢飲優惠，另外，為讓大家有更多元化的選擇，中式宴席還有從NT$9,999+10%至NT$18,999+10%區間的不同方案，而選擇NT$9,999以上方案，每桌將額外加贈紅酒2瓶；不僅如此，還有滿額加值禮的好康回饋，只要消費滿5萬元加贈餐飲折價券2張，若滿21桌以上還能加贈一桌免費，不僅如此，消費滿20萬元(含)以上，還加碼贈送台中金典酒店住宿券等獨家好禮。除了滿額超值贈送之外，只要在2017年12月20日前預訂NT$9,999以上方案並付訂金，還有機會升等紅酒無限暢飲，再加贈栢麗廳下午茶券2張。若想要改採西式自助餐宴的形態，台中金典酒店也同樣提供每人NT$790+10%起的優惠價格供大家選擇。

八月份甫改裝完成的13樓宴會廳，呈現低調優雅且大氣脫俗的質感風格，提供一個全然創新的視野，金典廳上方採用的三層式大型主燈，更顯氣勢卻不失時尚，另外，為符合會議、婚宴、尾牙等多樣化的需求，金典酒店13樓宴會廳耗費千萬元重新購置燈光音響設備，提供更多元炫麗的宴會視廳效果，相當適合歡樂氣氛的尾牙場合。

今年台中金典酒店推出的「雞祥慶 旺來富」尾牙春酒專案，不僅場地新穎、價格優惠，同時，還有協助訂桌客戶製作邀請函等客製化服務；不僅如此，金典還提供有外燴專案，讓老闆們可以靈活運用!台中金典酒店「雞祥慶 旺來富」尾牙春酒專案自2017年12月1日至2018年3月31日止，即日起可開始接受預約，早鳥訂席專線04-2324-6085。