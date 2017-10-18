台北喜來登The Deli 烘焙坊 暖心禮籃組合感恩獻禮

時序漸入冬，冷冽空氣裡漫出一絲寒意，闔家圍桌團聚，以外皮金黃飽滿、內裡香嫩多汁的爐烤火雞，共同勾勒冬日的暖心記憶。台北喜來登The Deli烘焙坊自11月1日起，推出經典的三款感恩節外帶組合：「香烤火雞歡樂組合」、「爐烤牛肉溫馨組合」及「維吉尼亞火腿感恩組合」。冷冽冬夜裡，與摯愛相伴，窩心勾勒感恩情懷，以暖心禮讚共慶溫馨時刻。

另外，人氣首選「香烤火雞繽紛共享組合」除主角火雞外，更有燻肉栗子玉米餡、迷迭香炒洋芋、田園沙拉佐和風油醋汁、香料炒鮮蔬、紫薯麵包及國王派，搭配吉伯特黑胡椒火雞醬和橙香蜂蜜蔓橘醬，每組售價TWD4,000。購買任一款感恩外帶組合，即可享每份加價TWD900優惠升級「派對組合」，11月30日前預訂付清更享有9折優惠。

香烤火雞繽紛組合 點綴幸運國王派 傳遞冬季的祝福

感恩節餐桌上的主角「香烤火雞」，由主廚以義式綜合香料、洋蔥、蒜粉、胡椒、鹽等數十種特調香料醃製24小時，並以350℃高溫烘烤至外皮金黃香脆，美味的關鍵在於過程中須將火雞肉汁反覆澆淋於火雞上，藉由主廚細膩與用心的料理手法，呈現火雞豐腴的甜汁肉香，外酥內嫩的口感令人回味再三。

飯店特別推薦兩款特調醬料「吉伯特黑胡椒火雞醬」及「橙香蜂蜜蔓橘醬」，吉伯特黑胡椒火雞醬將火雞內臟、綜合蔬菜、蘑菇及香料拌勻後香烤，加入以火雞原汁及白蘭地炒香之蒜料、洋蔥、乾蔥及黑胡椒等一同熬煮，熟醇的豐韻質地與香氣是老饕們的最愛；橙香蜂蜜蔓橘醬則將火雞傳統搭配的蔓越莓醬創新改良，加入橙汁、蜂蜜及楓糖一同燉煮至濃稠狀，最後再加入橘子果醬增添亮澤，細緻甜味伴隨馥郁果香，清爽口感使皮脆肉嫩的香烤火雞更加耐人尋味。

「香烤火雞歡樂組合」內含香烤火雞、吉伯特黑胡椒火雞醬、橙香蜂蜜蔓橘醬，每份TWD3,000；「香烤火雞繽紛共享組合」除包括「香烤火雞歡樂組合」內容外，另含燻肉栗子玉米餡、迷迭香炒洋芋、田園沙拉佐和風油醋汁、香料炒鮮蔬，今年更推出季節感恩點心：蓬鬆柔軟的紫薯麵包與杏仁酥皮層層堆疊，象徵好運祝福的國王派，每份TWD4,000。

爐烤牛肉、煙燻火腿組合 陣陣飄香 勾勒一抹暖心的冬日記憶

The Deli烘培坊除了推出「香烤火雞歡樂組合」外，另將餐桌上的祝福，用精湛的廚藝施展出多重面貌，讓饕客有更多溫心暖胃的美味選擇。「爐烤牛肉溫馨組合」每份NT$3,000，特選2公斤美國牛肩胛肉，去除多餘油脂及筋膜後，抹上義式綜合香料、黃芥末、鹽、匈牙利紅椒粉及黑胡椒等配料提味，先放入烤箱以高溫110℃烘烤40分鐘，後將烤箱溫度調高至180℃，繼續烘烤10分鐘完成，感受烘烤牛肉入口外層微酥且柔嫩多汁的鮮美風味，組合附贈磨菇醬、辣根醬、酸黃瓜芥茉醬及迷迭香炒洋芋。「維吉尼亞火腿感恩組合」每份NT$2,900，特選去骨煙燻火腿，以蜂蜜、黃芥末及綜合香料調味，放入烤箱以高溫160℃烘烤60分鐘，再調高烤箱溫度至180℃烘烤10分鐘即完成，組合內附橙香蜂蜜蔓橘醬、蜜桃鳳梨醬及酸黃瓜芥茉醬。

感恩佳餚溫馨滿溢 歡樂派對組合點亮幸福餐桌

凡購買任一款感恩外帶組合，即可享每份加價TWD900優惠升級「派對組合」，特別推薦口感綿密香滑的燻肉栗子玉米餡，主廚發揮巧思將吐司切丁浸泡於牛奶高湯中靜置一晚，與炒香的燻肉丁和栗子碎填入手工自製的玉米胚芽餅中，加入蛋黃及香料調味後，放入烤箱烘烤約1.5小時，成就出做工繁複的風味美點。組合另包含田園沙拉佐和風油醋汁、香料炒鮮蔬、迷迭香炒洋芋及紫薯麵包，並可依顧客需求單點選購。台北喜來登The Deli 烘焙坊感恩外帶組合於11月1日至12月28日開始預購，提貨日期為11月4日至12 月31日，為確保食品品質，貼心提醒想要品嚐感恩火雞大餐的賓客，需於三天前預訂，不含預定日當天。