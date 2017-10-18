回應中共19大 陸委會籲共尋互動新模式

中共19大專題（中央社記者繆宗翰台北18日電）針對中共19大政治報告對台部分，陸委會發布新聞稿表示，中共單方強勢建構「一中原則」與「一國兩制」方針很難爭取民心認同，呼籲中共以新思維共尋兩岸互動新模式。



中共第19次全國代表大會上午9時開幕。習近平今天在開幕式上，4度提及「九二共識」，表示「一個中國原則」是兩岸關係的政治基礎，堅持「和平統一」；他也重申「六個任何」，反對「台獨」分裂國家。



行政院大陸委員會中午透過新聞稿表示，中共19大報告對台政策延續一貫政策方針，刻意凸顯未來在對台工作上防禦圍堵的基本態度，對此感到遺憾。



陸委會指出，兩岸長期的政治分歧並非無法化解，雙方在制度與政治理念的差異，也沒有造成兩岸30年交流互動的隔閡，然而人為的阻礙遏制與分化對立，卻是製造兩岸難題糾結、擴大僵局紛擾的主因。



陸委會強調，過去一年多來，總統蔡英文及政府在兩岸關係上展現理性務實的態度、克制沒有挑釁；政府堅定捍衛國家安全尊嚴及人民福祉利益，維持台海和平穩定現狀、尊重1992年兩會會談的歷史事實、加強兩岸有序交流的政策立場沒有改變，是善意與耐心，也是維護區域和平的最大保證。



陸委會表示，維繫兩岸良性互動及落實民眾對幸福生活的期待，是雙方共同責任及目標。中共當局在建構政策改革與制度發展新格局的當下，必須展現開創歷史格局的氣度及前瞻思維，不忘30年前開放兩岸交流的初心及維繫兩岸和平發展的使命，擺脫過去沉悶停滯困局，創造兩岸關係活絡新面貌。



陸委會指出，兩岸唯有務實溝通，共同尋求兩岸互動新模式，兩岸關係穩健前進的道路才有可能相向而行。

陸委會並期盼中國大陸應致力於推動「民主和平與公平正義」的政策措施，更要以新思維健康面對兩岸關係，才會做到其「勇於創新、永不僵化」的自我期許，真正成為台海及區域和平的維護者。



陸委會也指出，政府將與國際社會保持密切聯繫，積極爭取各界對政府政策的理解與支持。1061018