中華電信榮獲台灣客服中心發展協會2017 CSEA卓越客服大獎

中華電信由於長期致力於精進客戶體驗管理與持續精緻化客戶服務品質，於本(106)年10月16日榮獲台灣客服中心發展協會頒發2017 CSEA (Customer Service Excellence Awards)卓越客服大獎-「最佳客戶體驗管理企業」及「最佳服務創新團隊」兩項大獎之殊榮。

2017 CSEA卓越客服大獎係由台灣客服中心發展協會(TCCDA)首度辦理，中華電信公司客服團隊長期努力不懈，獲得兩項大獎肯定實屬難得!另外中華電信子公司宏華國際公司亦榮獲「最佳電銷團隊」獎項，勘稱隱藏版三冠王!

中華電信客服專線為維持優質與穩定服務品質，歷年來努力耕耘獲得ISO 9001、ISO 10002、BS 10012及ISO 27001等多項國際認證。105年起更精益求精，以創造客戶美好體驗為努力標竿，發展客戶體驗指標CEI (Customer Experience Index)及客服品質管理指標MMI (Monitor & Management Indicator)之管理機制，推動更精準的企業自我診斷，為客戶創造更佳之體驗與價值。

中華電信客戶服務處邱瑞旭副總經理表示，非常榮幸代表中華電信獲頒2017 CSEA卓越客服大獎，客服單位是企業與顧客間最重要的感知點與聯繫窗口，今後仍將秉持1.傾聽2.關懷3.體驗之「123客服心守則」，除了提供最有溫度的客戶服務外，更要運用大數據分析及AI人工智慧，發現關鍵癥結，持續優化與創新精進，以提供客戶更體貼且客製化的服務與產品，為客戶創造更美好的體驗與價值而努力!