新北市私立鷺江非營利幼兒園揭牌儀式

市長朱立倫昨(17)日至新北市第七所非營利幼兒園揭牌，並與幼生一同吃廟口當地小吃切仔麵，增進幼童對地區文化及特色的認識。今(106)年更將非營利幼兒園納入每日一道有機蔬菜的計畫，期待新北市的幼兒都能健康成長。

市長朱立倫表示，鷺江非營利幼兒園係委託財團法人彭婉如文教基金會辦理，並於106學年度第1學期開始營運，由政府負擔3成，家長負擔7成學費，園內教保師資合格專業、課程活動結合蘆洲地區社區文化資源，提供幼兒適性發展。其中，寒暑假亦正常收托、幼托時間延長至晚間6點30分及提供不利條件幼兒優先入園方案等，以減輕育兒負擔，支持家長安心就業，促進幼兒健康成長，符合政府照顧弱勢教育政策。

新北市從100年試辦有機蔬菜營養午餐，至102年達到全市280所中小學校全面實施，於104年向下延伸到公立幼兒園，並且全面禁止使用含基因改造食材，至105年升級為在學期間每天食用一道有機蔬菜，市內297間公立幼兒園，約2萬5,500名幼生都能安心享用，為了讓更多幼生吃得健康、吃得營養，今(106)年更將「非營利幼兒園納入每日一道有機蔬菜計畫」中，受益幼生增加約780名，且餐點使用有機蔬菜所增加的費用全數由新北市政府補助，不漲幼生餐點費用，減輕家長負擔。

教育局林奕華局長表示，本市為提升公共化教保服務供應量，自100學年度至106學年度共增設344班，增加9,332名幼生收托名額，並已開辦8所非營利幼兒園。非營利幼兒園係由政府與公益法人合作辦理，歡迎設有幼兒相關科系所或學位學程之私立大專校院、幼兒教保相關工會組織，及章程載明幼兒與兒童、家庭或教保服務人員福祉相關事項之財團或公益社團法人，以申請辦理或委辦非營利幼兒園的方式，提供家長更多元的選擇，共同為幼兒教育努力。