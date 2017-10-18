十九大在即 陸股逢回快布局

十一長假後，陸股買氣回籠，近期大陸A股表現強勁，同時伴隨A股納入MSCI、國企改革、十九大會議等三大利多題材，市場普遍認為多頭慢牛格局已成形。富邦投信量化及指數投資部副總經理廖崇文指出，對一般投資人而言，最輕鬆方便的投資工具就是A股ETF，尤其本周中國十九大會議召開後，A股可望再啟動一波漲勢，短線只要拉回都是進場買點，建議布局富邦上証(股票代號：006205)及富邦深100(股票代號：00639)作為核心部位，短線上再搭配上証180的槓桿反向ETF，可適時增益或避險。

廖崇文認為，本周中國十九大會議召開，屆時高層換屆將釋出改革方向，可能包括提升環保、促進房市正常化、針對國企改革、改善公司治理及提高配息與股東權益，將有利企業獲利並導引資金提振消費等實體經濟。此外，預期人行將維持中性穩健的貨幣政策，有助刺激經濟增長與市場活絡，中國股市後續仍有表現空間。

廖崇文進一步指出，中國9月官方PMI創2012年以來新高，顯示國內外需求表現持續增溫，整體製造業表現仍持續穩定擴張，大企業景氣明顯成長，9月份人行宣布「定向降準」2至6碼消息，對中國股市亦有所激勵。在基本面表現持穩，以及政府改革政策推行之下，皆有助於中國經濟持續轉型並帶動股市表現。

展望第四季，廖崇文說，中國股市可望聚焦在三大層面。第一為政治、政策面，本周舉行十九大會議，全球皆注目此會議的動態。根據判斷，中國國家領導人習近平全面掌權應無意外，各部委領導、各省領導大部分都將是習近平人馬，所以十九大會議之後，相關明確政策將陸續出台。尤其環保、基建、國企改革等都將有利A股後續發展。

第二為經濟層面，目前判斷第四季的經濟動能不會太差，各行業利潤空間仍在，從盈利角度來看，往上成長的趨勢不變，所以基本面仍處於一個偏向樂觀的局面。第三則是匯率層面，人民幣在經過8月下旬到9月中旬的升值後，市場對於匯率信心在增強，年底前人民幣上下波動空間將更縮窄，所以就第四季而言，匯率風險理論上是減少的。