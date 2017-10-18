〈時評〉救國團應與黨產會協商

救國團是否為國民黨的附隨組織，黨產會即將召開公聽會，從目前黨產會蒐集的歷史資料和文件來看，答案應該是肯定的；因此，救國團不妨效法婦聯會，與黨產會展開行政協商，找出解決辦法，期待共創雙贏。

救國團自民國41年成立以來，其中心思想是抱持著「今日我們為青年服務，明日青年為國家服務」的理念，在那個物資缺乏的年代，許多人在成長過程中，都曾參加過救國團的營隊活動，留下一段美好的回憶。

而救國團在服務青年、輔導青年的同時，也為國家培養不少優秀的人才，成為台灣各個領域的棟樑。對台灣、對中華民國、對這片土地，救國團的貢獻不可抹滅，這股精神甚至應該持續流傳下去。

在追求轉型正義的過程中，難免會面對一些歷史共業，也一定會遭遇到各界的責難和異樣眼光，然而，這些爭議若是一天不解決，過去的業障永遠存在，若是無法面對過去的陰影，就難以面對明天的陽光。

救國團若是想要持續發展，對社會貢獻己力，其實不必過於執著，如同婦聯會一樣，即便認為自己不受國民黨的控制，但為了讓婦聯會繼續扮演助人的角色，婦聯會選擇與黨產會展開行政協商，婦聯會捐了錢，也贏得社會的掌聲，最重要的是，婦聯會未來不必再面對同樣的困境，能光明正大走向未來。

救國團對於自己是否為國民黨的附屬組織，當然可有自己的主張與看法，但在黨國一家的威權時代，這本來就是灰色的模糊地帶，剪不斷、理還亂，而且照目前黨產會蒐集到的證據顯示，被認定是附屬組織的可能性很大，救國團與其浪費時間和資源進行辯解，到不如效法婦聯會快刀斬亂麻，如此一來，救國團才能致力於服務社會，而不是在官司上打轉，甚至有損原本的正面形象。