〈時評〉台灣的徬徨與抉擇

看到庫德族人與加泰隆尼亞人相繼舉辦獨立公投，一些台灣人在感嘆「庫德族、加泰隆尼亞行，台灣為什麼不行」之餘，不免興起「有為者亦若是」的念頭；另一些台灣人則是聽到「獨立公投」四字就嚇都嚇死了，直嚷嚷「避免戰爭才是台灣人之福」。台灣在國際現勢與變局下，不知何去何從的徬徨心境可說溢於言表！

要避免戰爭，表示台灣（人）潛意識擔心有敵人會掀起對台之戰，雖然沒明講，但是大家心知肚明那就指的中國。中國領土很大、人口很多、軍力很強，相形之下台灣難抗衡，這是客觀的事實，再加上中國一直毫不掩飾威脅要以武力吞併台灣，如何玩以小事大的生存遊戲，絕對是台灣無從遁逃的抉擇！

台灣人沒有侵略、掠奪、殺戮、奴役等黯黑本質，不是唯恐天下不亂的恐怖分子或軍火販子，如果可以在戰爭與和平之間選擇，沒有不選擇和平的道理。很不幸的，台灣面對中國的現狀一直被改變、時間不站在台灣這邊，戰與和、降的組合中，要「戰爭」還是要「和平」的選項顯然不存在，有的只剩「不惜一戰」或「投降」的抉擇！

不是嗎？為了不被貼上挑釁的標籤，中國生氣時，台灣就合該噤聲；它擺臭臉時，台灣就只能誠惶誠恐；它露出冷屁股，台灣就要熱臉貼上。它不同意使用「中華民國」名義，台灣就自稱中華台北（Chinese Taipei）；它不想聽到「中華民國」四字，大聲在台灣高呼「中華民國萬歲」的那群人，在中國人面前就緊閉嘴巴，不能也不敢說中華民國存在；它不想看到「中華民國國旗」，在中國客人到訪之前，「中華民國國旗」早已收拾得一乾二淨…。天底下有這麼難堪的「和平」方式嗎？活得這麼低聲下氣，中國還不滿意，還要步步進逼，不是要台灣舉雙手投降才罷休又是什麼？

被中國逼到懸崖邊的台灣，能做的，不外跪地降伏或奮起抵抗尋求生存空間的抉擇了！

今天，中國如果像美國或日本一樣有政黨競爭的體制、尊重人權、強調言論自由，對已然把政黨輪替、人人有話說視為家常便飯的台灣，可能還多少有些吸引力；偏偏中國擺在台灣人眼前的，是大煞風景、不知伊於胡底的共黨專政獨裁、沒有民主選舉、關押人權、箝制言論自由，加上對台灣比拳頭、秀肌肉、亮武器，凡此，那來的賣點？另外，香港「回歸」共產中國後，民主、自由、人權比英國殖民時期還倒退，看在台灣人眼裡，會想複製香港經驗還是引以為戒？

戰爭的代價是高昂的，二戰、韓戰、越戰、阿富汗戰爭的交戰雙方陣營，最後不是分誰勝、誰敗，而是分誰慘勝、誰慘敗，這何嘗不正是中國長期叫囂要武力解決台灣問題，卻遲遲不敢付諸實際行動的最主要原因？再看看幾百年來飽受俄羅斯威脅，二戰期間甚至慘遭蘇聯併吞的波羅的海三小國，對蘇聯擺明「不主動求戰、但不惜一戰」的態勢，最終帶來的竟然不是戰爭而是和平！這給台灣怎樣的啟示？

（作者為台灣教授協會前副秘書長，新竹教育大學退休副教授）