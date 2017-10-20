〈時評〉台灣果農的危機

部分水果價格直直落，引發果農不滿，而在香港成立的「海峽兩岸中小企業促進會（簡稱海促會）」在台灣設立基層組織，要收購農產品，政府若不小心因應、妥善處理，農民若淪為被統戰的對象，將對台灣造成極大影響。

以香蕉價格為例，今年二月時，每公斤價格大約八十元，其後卻是一路下跌，到九月時每公斤價格只剩約十五元。其他蔬菜、水果，一旦出現生產過量，就會發生類似情況，這是市場供需問題。

過去幾年，這個問題不太嚴重，因為在馬英九政府時代，中國大陸會來台採購，某種程度上，解釋台灣市場供過於求的困境，如今，民進黨政府上台後，大陸方面斷絕這條路，不論是在大陸舉辦農產品座談會，或是來台探路，都刻意只挑國民黨執政的地方縣市，存心要給民進黨難看。

中共「以商逼政」、「以農逼政」，藉由這種手段要台灣低頭，早已不是新鮮事，因此，表面上說是一套，私底下做的又是另一套，現在，中共正透過海促會投石問路，企圖在台灣建立收購農產品管道，成為統戰的另一途徑。

台灣要擺挩中國因素，各個層面都不應太倚靠大陸市場，民進黨政府推出新南向政策，就是要解決傾斜的爭端。因此，要解決台灣農產品過剩，協助農民外銷到東南亞國家，將是政府接下來的重要課題之一。

另方面，台灣農民容易一窩蜂搶種，今年若是看到某項農產品價格好，明年就開始改種，大家都一起改種，就會造成生產過剩，政府的另一項責任，是要讓種植資訊更公開透明，提供農民參考，不再讓一整年的心血因市場生產過剩而浪費。

不僅如此，政府必須積極輔導台灣走向精緻農業，不再是以量取勝，包括發展觀光果園，改種高品質、高單價的水果，讓台灣不用再看人口眾多的的大陸市場，若是品質能達到水準，連日本、南韓等其他國家都會主動來台搶購。

台灣過去以農立國，雖然農產品已不是我國主要的收入來源，但這是台灣的根本，面對果農的困境，以及中共虎視眈眈，解決農業一樣是政治問題，必須認真看待。

（作者李平華，資深媒體人）