勇敢挺身揭好萊塢真相！美奧斯卡影后自爆16歲遭導演性侵

（台灣英文新聞／施家恩綜合外電報導）在好萊塢名製片Harvey Weinstein性騷好萊塢逾30名女星醜聞爆發二周後，41歲奧斯卡影后瑞絲薇斯朋（Reese Witherspoon）也挺身而出，自曝早在16歲出道就遭導演性侵，而且也不是最後一次，也坦承無奈保持沈默保飯碗。

Harvey Weinstein現可是群起攻之。紐時報導，他協助創立的製片廠在8日就火速將他掃地出門，17日也退出溫斯坦公司的董事會。

報導指出，薇斯朋在周一出席《Elle》雜誌在洛杉磯舉辦的派對時，也透露自己在電影電視產業生涯當中也曾多次遭到性侵及性騷擾。

薇斯朋表示，過去一周對許多在好萊塢工作的女性而言相當難熬，…她們被迫記得這些醜陋的真相。早在16歲，她就遭到一名導演性侵害，卻被迫沉默來保住飯碗。她也透露從影以來遭性侵、性騷擾不只發生一次，顯示好萊塢職場性霸凌、性侵、性騷擾之嚴重程度。

薇斯朋也坦言，自己很少向人提到這些過往，但在過去幾天聽到許多勇敢女性挺身而出分享她們的受害經驗，讓她不再感到那麼孤單，也因此藉此公開場合說出她的經驗及好萊塢真相。

薇斯朋參與演出的知名電影作品，包括《金髮尤物》、《為你鍾情》、《浮華新世界》、《大象的眼淚》、《那時候我只剩下勇敢》等，並獲得多個電影電視獎項，2011年梅開二度嫁給她的經紀人Jim Toth。