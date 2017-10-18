凱撒飯店攻掠2017台北國際旅展 首推集團餐券狂殺6折起

2017台北國際旅展將於10月27日至10月30日於市貿三館舉辦，凱撒飯店連鎖攤位位於G733，旅展現場販售首次推出凱撒飯店聯合餐券與旗下七家飯店住宿餐飲等共20種豐富商品提供選擇(附件一)，為了讓許多無法前往旅展現場的消費者，凱撒飯店連鎖更提前於10月25日中午12點至10月31日晚上12點截止，開放線上旅展搶購限量主題住宿券！而此次旅展現場最令人期待的搶手商品，集結台北凱撒Checkers自助餐廳、板橋凱撒朋派自助餐廳及台北凱達百宴自助餐廳，推出聯合餐券每套NT$5,200共十張，每張NT$520即可自由選擇任一餐廳單人使用乙次，最低折扣狂殺6折！同時為了回饋及感謝喜愛凱撒的消費者，於現場不論購買住宿券或餐券，只要單次消費達NT$12,888即可享滿額抽獎乙次，獎品包含各家飯店住宿券餐券或特色商品多達500項、總金額更是高達50萬的超值好禮，讓消費者感受凱撒滿滿誠意與用心！

凱撒飯店連鎖隸屬宏國建設事業，自1986年起朝向飯店發展相繼開發墾丁凱撒大飯店、台北凱撒大飯店及台南趣淘漫旅，僅管市場表面看似景氣不佳、但凱撒飯店連鎖業績反而逆勢成長，更大展鴻圖將佈局已久的拓展計劃循序執行，從今年2017下半年開始將在大台北地區接連開幕五家飯店，包括位於板橋雙子星及金磚特區的「板橋凱撒大飯店」與「台北趣淘漫旅」、與萬華火車站共構的「台北凱達大飯店」、位於捷運小巨蛋站旁的頂級商務飯店「阿樹國際旅店」以及位於內湖科技園區捷運港墘站旁的「凱旋酒店」，凱撒飯店連鎖集結全省總客房數將高達3000間，力拼台灣規模最大的飯店集團。2017年台北國際旅展聯合旗下八家飯店共同迎戰一年一度旅遊觀光盛事，不僅宣告凱撒世代的來臨、同時也讓更多消費者認識各品牌飯店的特色與服務內容。

往年旅展上最暢銷商品即為墾丁凱撒大飯店景觀客房貴賓住宿券，今年再度挑戰下殺3.4折最低價！每張NT$4,500即可入住乙晚並享兩客自助式早餐，另外還有雙人晚餐美饌券每張NT$1,200、國際知名悅榕莊Angsana Spa平日禮券每張NT$2,300等熱門商品；台北凱撒大飯店除了推出綺幻客房住宿券每張NT$3,399起及精緻客房住宿套券(5張/1套)提供商務休閒旅人入住享有便捷的地理位置輕鬆暢遊台北，另外還有深受部落客推薦的超值午餐首選-「王朝精選」平日午間套餐雙人券NT$2,700 (3張/1套)，適合喜愛港式飲茶的小資族與忙裡偷閒的上班族趁勢下單！位於曾文水庫內的台南趣淘漫旅，主打年輕、活力與冒險的品牌精神，推出兩人同行NT$3,400住宿乙晚，享早餐及曾文水庫門票，額外再加贈600點數，可用於館內餐飲、活動及精品等項目，吃喝玩樂自由搭配，享受無拘無束的渡假氛圍。

今年度全新開幕飯店更是展現各自特色獻出旅展好康，板橋凱撒大飯店推出豪華客房、經典家庭房及薈萃客房三種住宿券，每張NT$4,599起含自助式早餐，享用高空露天游泳池體驗都會飯店的休閒風情，更結合朋派自助餐廳、家宴中餐廳及卡拉拉義式餐廳推出雙人美饌券，每張NT$1,899即可任選一間餐廳享用主題美饌；位於萬華最新地標雙子星大樓的台北凱達大飯店，推出精緻客房住宿券每張NT$3,099，享受大台北盆地的無邊景緻，感受別具心裁的風格客房，體驗人性化的房內設備，讓旅途變得輕鬆舒適。以時尚品味與彰顯獨特個性為品牌精神的台北趣淘漫旅，推出3.5折優惠住房專案NT$3,200，雙人入住探索客房一晚，提供喜歡嘗鮮、愛好設計的自由旅人一個不同的都會旅遊體驗。另外還有鄰近台北小巨蛋的阿樹國際旅店，推出標準雙人房每房NT$4,199及沙曼家庭四人房每房NT$6,699兩種住宿券，體驗台北首座會呼吸的飯店，感受城市中的休閒慢旅。最後，鄰近文湖捷運港墘站、結合歐式古典和現代主義的設計風格、以旅行及藝術為整體設計主軸，預計於12月試營運的「凱旋酒店」，今年雖然尚未加入戰局推出主題商品，但也將於旅展現場提前曝光、讓更多喜愛旅遊的消費者能搶先窺見！凱撒飯店連鎖台北旅展優惠查詢：http://www.caesarpark.com.tw