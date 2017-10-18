邱太三：與菲國合作持續打擊毒品犯罪

（中央社記者劉世怡台北18日電）針對菲律賓日前指毒品來源與台灣有關，法務部長邱太三今天在立法院受訪時指出，菲國案件資料中未指述台灣製造毒品輸出到菲國；現行與菲國合作打擊毒品犯罪，不受影響。

立法院司法及法制委員會今天邀請邱太三，就「如何有效防杜司法濫訴」進行專案報告。

菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）日前聲稱，台灣竹聯幫是菲國毒品主要的提供來源等；邱太三日前指出，台灣是毒品「被輸出國」；毒販考量多種風險，寧可在別國製毒，台灣不是毒品輸出國。

媒體今天聯訪邱太三，詢問台灣屢助菲國破大毒案卻遭反噬，是否感覺好心被雷親（比喻好心沒好報）？邱太三說，各國在做共同打擊犯罪，不論是毒品或是販賣人口等，基本都有持續進行，不會因為有些人資料有錯誤，或是誤解而講的話，就受到影響，還是會持續合作；據他了解，無論警政署或調查局等都持續與菲國有各項打擊犯罪的合作，也包括毒品在內。

邱太三說，獲知杜特蒂說法後，外交部就已發布新聞稿作澄清，第二部分，從菲國的緝毒署及警方的相關數據資料，發現國人在菲國涉犯毒品案件的比例是微乎其微，這些相關資料案件，並沒有指述台灣製造毒品輸出到菲國的情事，也跟國內的政府相關單位做確認，像是警政署、調查局以及檢察機關，都沒有這樣的資料（毒品輸出至菲國）。1061018