2017裙襬搖搖LPGA臺灣錦標賽開球儀式

2017裙襬搖搖LPGA臺灣錦標賽即將於10月19日至22日在林口​美麗華高爾夫鄉村俱樂部熱鬧開打，進行連續4天、72洞的比桿賽。新北市長朱立倫出席今（18）日的開球儀式，歡迎所有來臺參賽的選手及貴賓，並鼓勵每位選手為自己的榮耀而努力。

新北市長朱立倫表示，LPGA臺灣錦標賽自2011年引進臺灣後，已成為臺灣規模最大，獎金最多，水準最高之國際運動賽事，也是唯一一場在臺灣由美國LPGA認證的賽事，希望透過國際性活動的舉辦，讓世界認識臺灣，看見臺灣民眾對國際體育活動的支持與熱情。此外，新北市也致力於舉辦各項國際運動賽事，像是剛舉辦過的第28屆亞洲棒球錦標賽，以及每年都會舉辦的新北市萬金石馬拉松和國際自由車環臺賽等，提供臺灣選手更多登上國際舞臺的機會。

財團法人裙襬搖搖高爾夫基金會表示為了號召球迷進場為球員加油，前兩回合門票每日訂價300元，後兩回合決賽每日訂價500元，四回合套票只要1,350元，歡迎球迷利用ibon平臺預購門票，另外中信卡友與長榮會員購票均可享九折優惠。此外，為紓緩交通，本賽事於林口區洪福宮、文化一路與四維路口停車場、機場捷運A7體育大學站均設有交通接駁車，各接駁首班車為早上7：30，請大家多多利用大眾運輸到球場看球。

體育處表示，今年參賽的選手包括LPGA獎金榜排名前62名，TLPGA排名前15名，以及4個贊助商邀請名額，共81位選手參與盛會共同爭奪高達220萬美元的總獎金，知名選手有克莉斯蒂•科爾(Christie Kerr)、曾雅妮、史黛西•路易絲(Stacy Lewis)、高寶璟(Lydia Ko)、阿瑞雅•茱塔努岡(Ariya Jutanugarn)5位前任球后，再加上現任球后柳簫然(So Yeon Ryu)，世界頂級高球球星將齊聚臺灣，賽事精彩可期。