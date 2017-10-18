為慶祝「富邦證券 富貴財神幫」粉絲團開張

在全球擁有20億用戶的臉書(Facebook)，是台灣民眾最愛使用的通訊社交軟體之一，也是企業接觸消費者的重要管道，根據國人社群網站使用行為調查結果顯示，台灣人平均擁有4個社群帳號，其中Facebook（90.9%）與LINE（87.1%）的使用人數相當顯著，2016年度的活躍用戶更突破1800萬人，有鑑於此，富邦證券希望2017年能更加貼近投資人的生活場景及使用習慣，並增進與投資人的交流互動，規劃成立「富邦證券 富貴財神幫」粉絲專頁，已於10月16日開張日起推出粉絲限定抽獎活動。首波活動為「按讚分享抽好禮」，民眾只要至粉絲專頁「按讚、指定留言、分享」，即有機會抽中范瑋琪、李玖哲演唱會門票，以及富邦財神造型USB隨身碟（共十份）。

為了慶祝「富邦證券 富貴財神幫」粉絲團開張，民眾只要透過自己的FB帳號，第一步驟先到粉絲團( https://www.facebook.com/fubon.sec/ )按「讚」；第二步驟於活動貼文輸入指定留言並標記(tag)兩位朋友；第三步驟為公開分享到自己的塗鴉牆，即可獲得抽獎資格，活動詳情可參考「富邦證券 富貴財神幫」粉絲專頁活動貼文。

富邦證券指出，隨著智慧型手機及網際網路的蓬勃發展，行動即時通訊已成為現代人最主流的溝通模式，相信「富邦證券 富貴財神幫」粉絲專頁將成為富邦證券與投資人即時通訊的全新管道，達到貼近投資人、創新多元服務的目標。目前粉絲團規劃包括理財常識、商品訊息、行銷活動等多項主題，未來將不定時將多元豐富的投資理財訊息提供給粉絲，歡迎有興趣的民眾踴躍按讚。