習近平對台講話全文 4提九二共識

中共19大專題（中央社台北18日電）中共總書記習近平今天在中共19 大開幕式上，4度提及「九二共識」，表示「一個中國原則」是兩岸關係的政治基礎，堅持「和平統一」；他也重申「六個任何」，反對「台獨」分裂國家。

中共第19次全國代表大會上午9時開幕。習近平向大會進行工作報告。超過3小時的報告中，4度提到「九二共識」。

習近平首先在回顧過去5年工作的對台部分中，提到堅持「一個中國原則」和「九二共識」，加強兩岸經濟文化交流合作等。

隨後，在報告第3部分「新時代中國特色社會主義思想和基本方略」時，他提到堅持「九二共識」，表示要推動兩岸關係和平發展，深化兩岸經濟合作和文化往來，推動兩岸人民共同反對一切分裂國家的活動，共同為「實現中華民族偉大復興」而奮鬥。

在報告第11部分「堅持『一國兩制』，推進祖國統一」中，習近平論述對台工作部分時說，「體現一個中國原則的九二共識」明確界定了兩岸關係的根本性質，是確保兩岸關係和平發展的關鍵。

有別於總統蔡英文說的「尊重九二會談的歷史事實」，習近平則說，「承認『九二共識』的歷史事實，認同兩岸同屬一個中國，兩岸雙方就能開展對話」，並表示台灣任何政黨和團體同大陸交往也不會存在障礙。

與此同時，習近平不改對台軟硬兩手策略。一方面如過往訴諸「兩岸一家親」、兩岸人民的「心靈契合」，表示「尊重台灣現有的社會制度和台灣同胞生活方式」，願意率先與台灣人民分享大陸發展的機遇，並將擴大兩岸經濟文化交流合作。

另一方面，他強調中共有「堅定的意志、充分的信心、足夠的能力挫敗任何形式的『台獨』分裂圖謀」，並說「絕不允許任何人、任何組織、任何政黨、在任何時候、以任何形式、把任何一塊中國領土從中國分裂出去。」

以下為習近平論述對台工作的談話內容：​

「解決台灣問題、實現祖國完全統一，是全體中華兒女共同願望，是中華民族根本利益所在。必須繼續堅持『和平統一、一國兩制』方針，推動兩岸關係和平發展，推進祖國和平統一進程。

一個中國原則是兩岸關係的政治基礎。體現一個中國原則的『九二共識』明確界定了兩岸關係的根本性質，是確保兩岸關係和平發展的關鍵。承認『九二共識』的歷史事實，認同兩岸同屬一個中國，兩岸雙方就能開展對話，協商解決兩岸同胞關心的問題，台灣任何政黨和團體同大陸交往也不會存在障礙。

兩岸同胞是命運與共的骨肉兄弟，是血濃於水的一家人。我們秉持『兩岸一家親』理念，尊重台灣現有的社會制度和台灣同胞生活方式，願意率先同台灣同胞分享大陸發展的機遇。我們將擴大兩岸經濟文化交流合作，實現互利互惠，逐步為台灣同胞在大陸學習、創業、就業、生活提供與大陸同胞同等的待遇，增進台灣同胞福祉。我們將推動兩岸同胞共同弘揚中華文化，促進心靈契合。

我們堅決維護國家主權和領土完整，絕不容忍國家分裂的歷史悲劇重演。一切分裂祖國的活動都必將遭到全體中國人堅決反對。我們有堅定的意志、充分的信心、足夠的能力挫敗任何形式的『台獨』分裂圖謀。我們絕不允許任何人、任何組織、任何政黨、在任何時候、以任何形式、把任何一塊中國領土從中國分裂出去！

同志們！實現中華民族偉大復興，是全體中國人共同的夢想。我們堅信，只要包括港澳台同胞在內的全體中華兒女順應歷史大勢、共擔民族大義，把民族命運牢牢掌握在自己手中，就一定能夠共創中華民族偉大復興的美好未來！」