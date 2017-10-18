以形補形？ 吃芝麻可擁有烏黑亮麗的秀髮？

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）中醫向來有「以形補形」的說法，因此有人說想要頭髮烏黑亮麗要吃黑色食物，食藥署特別邀請臺北醫學大學生藥學研究所王靜瓊教授為「吃黑補黑」的傳聞解答。

食藥署藥物食品安全週報中提到，中醫提及「腎者，主蟄，封藏之本，精之處也，其華在髮，充其在骨。」，也強調「腎氣盛，齒更髮長…」，加上「肝藏血，髮為血之餘，落髮血本竭也。」， 因此當落髮、髮白時，中醫師會認為是肝腎不足、氣血兩虛。根據這些傳統醫學 理論的流傳，民間自然形成「以形補形」的養生概念，才會認為吃黑色的食物可 滋養腎，腎強壯了，頭髮就烏黑不掉髮。

而現代醫學認為，頭髮變白是因毛囊中黑色素細胞功能退化，無法產生黑色素而致。所以要讓頭髮烏黑，應該是要促進毛囊健康，使黑色素細胞強壯，產生黑色素。反觀，外表是黑色的食物含有什麼特殊成分，可讓毛囊內黑色素細胞功能持久？還是黑色食材含有什麼共通營養成分，可刺激黑色素細胞生長呢？以芝麻為例，可以補腎、壯筋骨，是因為富含鈣，所以可以預防骨質疏鬆，與黑色無直接關係。

此外，有研究比較白芝麻和黑芝麻抗氧化的作用，結果發現黑芝麻的抗氧化 能力比白芝麻強，其與多酚含量成正相關，間接提供了黑可能比白，更能透過清 除自由基保護細胞的科學佐證，但此結果仍不足以支撐「吃黑補黑」之說。想要頭髮烏黑亮麗，要先維持毛囊健康、正常作息、保持良好的心情，必要時再用補 肝腎、益氣血的食材調養，即可延緩頭髮變白，不用執著在「黑」。