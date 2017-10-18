書寫性侵過往 台裔作家李懷瑜獲非布克獎

（中央社記者戴雅真倫敦17日專電）36歲台裔美籍作家李懷瑜（Winnie M. Li）根據自身遭到性侵慘痛過往寫成的「生命暗章」（Dark Chapter）贏得民眾票選，奪下2017年「非布克獎」（Not the Booker Prize）。

​「非布克獎」在「布克獎」（The Man Booker Prize）優勝名單公布之前，由民眾票選及英國「衛報」評審選出。今年共有5本小說入圍，李懷瑜在民眾票選中領先。

有兩名「衛報」評審屬意第2高票、哈里特．佩奇（Harriet Paige）的作品，認為「生命暗章」雖然是一本重要且勇敢的著作，但是以文學創作角度來看，並非最突出的作品。

然而，評審麥唐納（Hannah Bruce Macdonald）力排眾議，認為「生命暗章」發人深省，最後由「生命暗章」勝出。

「生命暗章」在今年5月出版。李懷瑜當時接受「愛爾蘭新聞」（The Irish News）訪問時表示：「我在2013年秋天開始寫這本書。事件發生後沒多久，我就決定把它寫出來。這是一段非常久的過程，因為事發至今已經9年了。」

2008年，李懷瑜前往貝爾法斯特（Belfast）參加北愛簽訂和平協議10週年紀念活動。熱愛健行的她，抽空獨自前往貝爾法斯特西部的森林步道健行時，慘遭一名15歲少年性侵。

「生命暗章」發行後在愛爾蘭受到極大關注。攻擊她的歹徒康諾斯（Edward Connors）被判8年徒刑，羈押服刑滿4年後獲釋。

在「生命暗章」一書中，女主角同樣是美國遊客，在公園遭到一名青少年性侵。然而，書中著重在女主角如何在法庭上與性侵犯面對面。

李懷瑜表示：「我在事後不停思考兩個問題。第一，這名15歲男孩到底在想什麼，竟然對陌生人犯下如此罪行？第二，他到底知不知道這會對我的人生造成什麼影響？」

她說：「我不知道答案，我永遠也不會知道。這兩個問題一直盤旋在我腦中，促使我寫出這本小說。」1061018