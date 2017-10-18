美台國防產業合作 首簽備忘錄

（中央社記者鄭崇生新澤西州普林斯頓17日專電）台灣國防產業發展協會會長韓碧祥今天說，台灣國防產業在起步階段，希望透過協會成立團結業界、一致對外，而美台雙方簽署國防產業界的合作備忘錄是第一步。

美台國防工業會議15日至17日舉行，剛成立不久的台灣國防產業發展協會今天上午與美台商會簽署合作備忘錄，要促進雙方國防產業合作與交流。

韓碧祥在接受記者訪問時說，協會成立以來目前有40多家廠商加入，業者包括來自資安、造船與航太等領域，希望透過這個平台，讓台灣廠商與外界有更好的協調與溝通。

他舉例，台灣的資安與造船產業在世界上發展能量其實相當強，但過去都單打獨鬥，希望未來能團結起來一致對外，尤其像是將中科院好的研發結合民間產業的製造能量，發揚光大。

美台商會會長韓儒伯則說，兩個協會預計明年4月或5月還將在台北舉行會議，除要深化美、台雙方國防產業合作，包括在這次會議上也討論到如何整合台灣的國防產業業者進入美國的國防產業供應鏈中。

簽約儀式由中華民國駐美軍事代表團團長洪光明及國防部相關官員見證，美方則有美國在台協會執行理事羅瑞智出席。

雙方簽署合作備忘錄有五項重點，包括：共同辦理美台國防工業會議，加強雙邊產業交流，促進合作機會；按雙方合作內容，共同檢討需求，安排學者與專家舉辦相關研討活動；參訪彼此會員廠商與國防產業設施，拜會官方與法人機構，以利緊密結合雙方產官學研各界；就雙方的國防與國家安全議題，進行學術研討報告與產業發展評估；協助雙方產業進入對方國防供應鏈體系。