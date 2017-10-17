2017臺灣自行車節 臺灣自行車登山王挑戰

（台灣英文新聞／廖秋煌台北報導）「2017臺灣自行車登山王挑戰Taiwan KOM Challenge」，將於10月20日(五)登場。今年預計有來自32個以上國家地區的超過500位車友同場較技，國內外選手大約各半，競爭精采可期。

這項由交通部、觀光局、花蓮縣政府及南投縣政府指導，中華民國自行車騎士協會主辦的活動，列為觀光局「2017臺灣自行車節」系列主軸活動之一。今年已邁入第六屆，建立極佳的國內外口碑，堪稱已成為全世界自由車同好心目中「一生至少要來挑戰一次的經典路線」口袋名單之一。

本活動每年均邀請獲世界公路車三大賽事──環法、環義或環西大賽登山王冠軍選手參加，同時亦曾被法國銷售量最大的自行車雜誌〝Le Cycle〞評比為世界十大最艱難自行車登山賽之一。

「臺灣自行車登山王挑戰」活動，從太平洋濱花蓮七星潭出發，經由太魯閣國家公園，直達臺灣公路的最高點─合歡山武嶺，從海拔0到標高3,275公尺，全長105公里。路程穿越深邃峽谷、通過許多不同氣候地帶、歷經曲折蜿蜒的山道，直達高山頂端，是全世界少有的高難度路線。

為倡議男女平權，今年度提供男女選手冠軍獎金皆為新臺幣50萬元，總獎金達新臺幣214萬元。為活動公平性考量，本活動拒絕曾有禁藥使用記錄或疑慮的選手參加；前三名抵達終點選手，隨即於終點立即接受由中華臺北奧委會執行之禁藥檢測，以維持活動的權威度與公平性。

今年邀請男子亮點選手澳大利亞籍選手卡德伊文斯Cadel Evans來臺參加挑戰，該選手曾經獲得環法總冠軍、環義衝刺王、世界錦標賽公路賽總冠軍、環澳總冠軍，並於昨日(10/16)由本局周局長永暉及中華民國自行車騎士協會陪同晉見蔡總統，獲蔡總統表示「臺灣自行車節」已在國際間建立口碑，臺灣自行車登山王挑戰被評比為世界十大最艱難賽事，蔡總統提到伊文斯來臺有兩個意義，第一，臺灣自行車節國際能見度更高，伊文斯先生參賽消息一發布即引發網友和車友的關注；第二，自行車是臺灣的精品，更是臺灣與世界的重要連結，要讓這個連結更深廣，他的前來就是很好的開始；最後，總統也期盼彼此未來有更多的合作交流。