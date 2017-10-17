菲律賓反恐戰5個月收復馬拉韋　台灣將助重建

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）菲律賓政府軍擊斃兩名恐怖組織頭目後，總統杜特蒂今（17）日親赴前線，宣布收復盡是斷垣殘壁的馬拉韋市。我駐菲代表林松煥指出，台灣將協助馬拉韋市重建。



中央社報導，杜特蒂今（17）日在馬拉韋市（Marawi）宣布：「女士們、先生們，我宣布馬拉韋市已從恐怖分子的控制中獲得解放，這象徵重建工作將要開始。」

戴著墨鏡的杜特蒂總統，17日向參與反恐戰爭的軍方致敬。美聯社

5月23日，「馬巫德集團」（Maute）恐怖分子與一支「阿布沙伊夫」（Abu Sayyaf）派系發動叛亂，占領馬拉韋市多個政府機構後升起IS黑旗，菲國政府軍前往清剿，杜特蒂宣布整個民答那峨島戒嚴。



經過將近5個月激戰，菲國軍方於16日凌晨擊斃阿布沙伊夫頭目哈比倫（Isnilon Hapilon）和馬巫德集團首腦歐瑪馬巫德（Omar Maute）。哈比倫同時也是IS指派在菲律賓的「王公」（Emir）。

中央社指出，包括美國、澳洲、日本、新加坡、歐洲聯盟以及中國等，過去五個月分別以提供武器、人道援助、情報及技術支援的方式，協助菲國打這場反恐戰爭。



中華民國駐菲代表林松煥，最近也在一場公開活動中承諾，台灣將協助馬拉韋市進行重建。



根據軍方資料，截至10月12日已有815名恐怖分子被擊斃，菲國軍警方面有160人陣亡，另有47名平民遇害，數十萬人逃離家園。



杜特蒂先前曾撥出200億披索（約新台幣134億元）做為馬拉韋市重建經費，重建工作至少需要耗費2至3年時間。