亞航客機失壓急降2萬呎 空姐歇斯底里嚇壞旅客

(台灣英文新聞/郭紫寧 綜合外電報導)亞洲規模最大的廉價航空公司亞洲航空(AirAsia)一班客機,周日(15日)從澳洲伯斯飛往印尼峇里島途中,機艙突然失壓,急墜2萬呎。

根據Mashable網站報導,發生九霄驚魂的是亞航編號QZ535班機,載有145名旅客,起飛後25分鐘機艙突然失壓,9分鐘內急墜23,800呎。從乘客拍攝的短片中,可以看到頭頂氧氣罩都掉下來,大家戴上氧氣罩,露出驚恐神色。

有乘客甚至對家人發訊息,認為飛機可能要墜毀了。不過空姐們的表現,不但沒有安撫乘客,反而讓大家更加緊張。

An aviation expert says AirAsia should not be allowed to fly in and out of Australia until it meets safety standards. @DamoNews #9News pic.twitter.com/q7MTxylzRt