亞航客機失壓急降2萬呎 空姐歇斯底里嚇壞旅客

（台灣英文新聞／郭紫寧 綜合外電報導）亞洲規模最大的廉價航空公司亞洲航空（AirAsia）一班客機，周日（15日）從澳洲伯斯飛往印尼峇里島途中，機艙突然失壓，急墜2萬呎。

根據Mashable網站報導，發生九霄驚魂的是亞航編號QZ535班機，載有145名旅客，起飛後25分鐘機艙突然失壓，9分鐘內急墜23,800呎。從乘客拍攝的短片中，可以看到頭頂氧氣罩都掉下來，大家戴上氧氣罩，露出驚恐神色。

有乘客甚至對家人發訊息，認為飛機可能要墜毀了。不過空姐們的表現，不但沒有安撫乘客，反而讓大家更加緊張。

An aviation expert says AirAsia should not be allowed to fly in and out of Australia until it meets safety standards. @DamoNews #9News pic.twitter.com/q7MTxylzRt — Nine News Australia (@9NewsAUS) 2017年10月16日

機上旅客 Clare Askew表示，事發時由於空服務員十分慌張，有的尖叫有的哭泣，驚慌失措的表現，讓乘客情緒大受影響。

一名旅客說，「空姐簡直歇斯底里！本來大家都很平靜，結果受到她們影響，每個人都驚慌失措。」

飛機最後折返伯斯國際機場迫降。亞航事後為此道歉，但只說是因為「機械故障」導致機艙失壓和客機高度急降，沒有詳細解釋原因。