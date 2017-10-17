高達38%的乳癌可預防 早期發現即早治療

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）根據衛生福利部國民健康署最新統計資料顯示103年乳癌標準化發生率為全國女性癌症的第1名，且每年罹癌人數持續上升。北市衛生局特別於十月國際乳癌防治月與乳癌防治基金會加強宣導，邀請陳佩琪醫師擔任臺北市乳癌防治大使，呼籲珍愛女性朋友健康，篩檢要及時-Just in time。

北市衛生局黃世傑局長表示，根據衛生福利部最新103年發生率統計，臺北市乳癌發生率為女性癌症的第1名（82.07人／每十萬人口），且高於全國發生率（70.74人／每十萬人口）。陳佩琪醫師提醒所有女性朋友，ㄧ旦滿45歲（或40-44歲其二等親，如：外祖母、祖母、媽媽、姊妹、女兒曾罹乳癌者），符合國民健康署篩檢年齡之女性朋友，就應及時進行篩檢，爾後則定期每2年篩檢1次。

乳癌防治基金會張金堅董事長表示，依據美國癌症研究所（AICR）指出，高達38％的乳癌是可以預防的，而乳癌的危險因子可分為先天及後天型，先天型包含初經早、停經晚、未曾生育或30歲後才生第1胎，以及未曾哺乳、有乳癌家族史者、得過乳癌、卵巢癌或子宮內膜癌等個人較無法改變的因素，後天型則包括抽菸、飲酒、不健康飲食及缺乏運動等。

另高危險群者，如具特殊家族史（更年期前得過乳癌）或一側乳房得過乳癌者，其致癌相對機率大於4倍；而母親或姊妹得過乳癌、第1胎生育在30歲後或未曾生育者，其致癌相對機率大於2~4倍。因此，高危險群女性朋友，應要重視健康生活，尤其應定期進行乳房X光攝影檢查。