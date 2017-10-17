遭TutorABC怒告商標侵權　科見美語負責人被起訴

（台灣英文新聞／財經組 綜合報導）知名外語教學機構「科見美語」因為在官網及書面文件上，使用商標為一個Ｏ，Ｏ的兩側掛著雙耳耳機，遭營業內容雷同的麥奇數位TutorABC，提起民事侵害商標權訴訟。

《蘋果》報導，法院判決科見敗訴後，科見仍持續使用該商標，TutorABC再度怒告「科見美語」負責人侯光杰違反《商標法》，台北地檢署今（17）日將侯男起訴。

1982年成立的科見美語，在台灣擁有超過30所分校，同樣的語文教學機構TutorABC，則結合語言教學與網路科技，於2004年推出全球第一個提供365天線上真人教學平台，至今每年服務人次逾240萬人。

由於兩家公司性質相同、競爭激烈，先後因為教材及商標問題，引發多起民刑事訴訟。

《蘋果》報導，TutorABC指控，他們所使用的商標為一個Ｏ、Ｏ的右邊掛著耳機及麥克風，整個商標為藍色，科見公司放在官網的商標形式與顏色竟與他們一致，只是差在科見的耳機是戴在左右兩邊，且他們提起商標侵權的民事訴訟，一審獲法院判決勝訴後，科見官網竟持續使用該商標，因此控告科見負責人違反《商標法》。

科見董事長侯光杰到案辯稱，當時使用這個商標時，曾經問過專業人士，認為沒有侵害智慧財產權的問題。