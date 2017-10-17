北榮樹脂釔90療法成功延長肝癌患者性命 且副作用小

(台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導)臺北榮民總醫院胃腸肝膽科主任黃怡翔醫師說明，肝是沈默的器官，往往身體感到不適就醫檢查時，已是中晚期的肝癌，而肝癌容易復發是治療面臨最大的問題。北榮十年來致力研究應用樹脂釔90體內放射治療，發現若患者傳統栓塞和標靶藥物治療效果不彰的話，樹脂釔90體內放射治療就是很好的選擇，196例原發性肝癌患者的治療結果顯示，有四分之一的病人腫瘤完全消失。

25歲的患者曾女士是湖南長沙人，三年前懷孕產檢時，醫師發現腹部有肝腫瘤，但當時無法做治療，只能產後回診治療，沒想到回醫院一檢查，肝臟腫瘤已大如壘球，被宣告為晚期肝癌，只剩三個月的生命。曾女士四處求醫，接受6次動脈栓塞，也使用一年的標靶治療，起初栓塞跟標靶的效果都不錯，但一陣子後又復發。治療過程還須面對栓塞治療的疼痛及標靶藥物的副作用。後來來台就醫接受北榮的樹脂樹脂釔90體內放射治療，沒想到治療過程幾乎沒有任何不適感，就這麼「無感」的腫瘤竟然消失了！

臺北榮民總醫院兒童暨急診放射線科主任李潤川醫師說明，傳統栓塞治療有其治療瓶頸，在北榮，有37.5%是2次以上栓塞效果不彰的病人，另有57.6%是因腫瘤過多或過大顆，預期栓塞效果不佳，因此改採樹脂釔90體內放射治療，對於腫瘤大於3顆的患者，治療反應率達73.4%，而腫瘤大於5公分以上治療反應率則為69.5%，顯示治療效果很好。

李潤川醫師分享本院過去十年治療成果，從2008年至今，接受樹脂釔90體內放射治療的196例原發性肝癌患者，有178例有長期追蹤，其中76.4%的患者存活超過6個月，53.5%存活超過1年，顯著延長肝癌患者存活。李潤川醫師指出，在肝功能佳的晚期肝癌患者中，樹脂釔90較其他的現行療法有效，依照本院臨床結果分析，對於肝癌腫瘤浸潤門静脈較小之第二或第三级分枝時, 平均存活期可達10個月；若肝腫瘤侵入主門脈或初级分支，北榮患者平均存活期為9-11個月，治療成效相當出色。樹脂釔90療法沒有年齡限制，即使是70歲以上年長的病友都合適，且維持良好的生活品質。