旅行成癮是原於基因？希爾頓首推線上測驗

（台灣英文新聞／黃慧瑜 綜合外電報導）旅行成癮其實源自於基因？科學家認為，約五分之一的人類與生持有基因DRD4衍生基因－7R變體。這個秋季，希爾頓的14家市場領先品牌之一希爾頓格芮精選酒店 (Curio Collection by Hilton™) 推出「好奇基因 」研究旅遊成癮檢測計畫，試圖找出旅遊上癮者是否與生俱來DRD4-7R基因（通俗名稱為「旅行成癮基因」），以理解人們的旅行慾望，幫助旅行者找到旅行成癮的答案。

透過消費者研究，該品牌發現，尋求獨特體驗是旅行不可或缺的目的。憑藉此見解以及品牌名稱所包含“curiosity”（好奇心）的元素，希爾頓格芮精選酒店借助科研對30位狂熱旅行愛好者進行DNA檢測，這些旅行者均喜歡在社交媒體與粉絲分享他們的旅程及照片。

希爾頓格芮精選酒店全球品牌行銷副總裁Stuart Foster表示：「充滿好奇心的旅行者熱切渴望獨一無二的探索，驅使他們選擇獨具特色的酒店，這是他們不可或缺的旅行體驗。透過『好奇基因』計畫，我們希望旅行者更能了解自己的旅客個性及好奇心，從以啟發他們從希爾頓格芮精選酒店40多家全球獨具特色的酒店和度假村中挑選下一趟旅程的目的地，以滿足其旅遊探索的好奇心。」



經由「好奇基因 」研究，希爾頓格芮精選酒店與基因學實驗室Fulgent Genetics以及研究夥伴BrandIQ對30位旅遊網絡紅人(Influencer) 進行測試，研究員利用研究成果並整合與7R基因相關的科學資訊開發出演算法，並將好奇心分為五大類型：



• 好奇的探路者

他們喜歡在星空下遠足，逃離城市的燈光。他們的旅行風格是自發的、簡樸及富當地特色。

• 好奇的美食享樂主義者

他們活著是為了吃喝玩樂，任何美食與美酒佳飲都需要品嘗一回方休。視覺、嗅覺和味覺促使他們不斷探索世界，而他們的旅程充滿了浪漫主義與縱情享受。

• 好奇的文化主義者

藝術無處不在，既存在於文化主義者創造的作品中，又存在於他們追尋的事物中。對他們來說，旅行意味著時尚、熱枕和迎接各種可能性。

• 好奇的精神主義者

他們尋求自我內在和外在的最佳狀態，並為心靈和健康拿捏最佳平衡。他們的旅行風格是放鬆身心，注重腳踏實地同時感受靈感啟發，不論是養生假期還是出席音樂節。

• 好奇的挑戰者

喜歡挑戰的他們引領他們攀登到屋頂和山頂。他們的旅行風格是充滿異國情調、積極主動和計畫周密。

