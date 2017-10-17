新住民二代培力昂揚計畫高中職成果發表會

新北市政府教育局昨（17）日於新北高工辦理106年新住民二代培力昂揚計畫成果發表會，由今年赴越南實習的25位高中職學生發表心得，從商管發展經驗、企業人力需求以及東協發展現況，提供學生多元國際視野的平台。

朱立倫市長表示，新北市是全臺灣新住民人口最多的都市，近年東協崛起，104年新北市即提出全國首創之昂揚計畫，以「放眼東協、接軌國際」為願景，規劃國小、國中到高中職12年一貫的人才培育方案，致力培育新住民二代子女。其中，企業實習計畫即透過「文化認識、職涯認知、企業見習」提升學生國際視野，期盼今日的經驗分享能鼓勵更多師生，也期待日後有更緊密的合作。

參與企業實習的新北高工張世屏同學表示，經過實習後決定往越南發展，並培養專業技術，將來想成為越南汽車維修廠專業的廠長。海山高中劉德曜同學的母親是越南人，從小就對越南文化、歷史十分感興趣。這次的實習讓他對於企業管理有更深入的了解，也學習到團隊合作，未來將利用自身的語言優勢到越南工作。新北高工林上閔同學提到在越南今立公司實習時，原本不敢在眾人的面前說話，到現在已經能上台發表感想，實習的經驗也讓他堅定前往越南就業的想法。

謝明輝董事長指出，新住民子女的多元文化背景是台灣發展新力量，藉國外文化、語言學習以及企業見習培育人才也是「新住民二代培力昂揚計畫」精神。每年的企業實習及參訪，都是鼓勵新住民二代發揮雙語言及跨文化的優勢，放眼東協、接軌國際，成為未來全球經貿人才。

教育局局長林奕華表示，今年的企業見習與實習，在越南台商聯合總會、今立公司等的全力支持下，本市25位高中職學生獲得到越南進行一週的企業參訪及二週的企業實習機會，學生不僅白天紮實地學習，更向公司幹部請益，實際參觀生產線的運作，晚上還進行小組討論。除了今天展現參訪過程的學習成果外，未來也將到學校分享，鼓勵更多同學勇敢逐夢，提升自己的國際競爭力。