看好台中地區潛力 台北富邦銀行新設「西屯分行」

台北富邦銀行看好台中地區發展潛力，昨日(16日)新設的西屯分 行歡慶開幕，富邦集團董事長蔡明忠及北富銀總經理程耀輝特別親自 南下主持開幕儀式，與當地客戶分享開幕喜悅， 目前北富銀在台中地區共有10家分行提供在地貼心金融服務。11 /30前，為歡慶西屯分行開幕，民眾來行享限量好禮三重送，歡迎 在地客戶來體驗嶄新數位分行服務再享好禮！

台中市西屯區近年來蓬勃發展，中小企業家數持續成長，財富管理需 求升溫，未來極具發展潛力。北富銀表示，西屯分行坐落於台中熱鬧 的商業區，鄰近有知名的逢甲商圈、秋紅谷園區，是購物商場、 企業辦公、商務飯店、名店餐廳匯集地，且此區鄰近74號中彰快速 道路及中港交流道，交通便利，來往人潮多，西屯分行進駐後將可為 更多在地客戶提供全方位金融服務。

全新設立的西屯分行為新一代數位分行，闢有數位服務專區，提供民 眾全方位的自助式金融服務，客戶可透過現場的平板電腦、智慧型手 機，線上辦理新台幣轉帳/匯款/定存、申辦信用卡或貸款等， 省下來行等候時間。此外，分行的自動化服務區ATM全新推出On e Touch螢幕介面，來行提款，在ATM螢幕首頁可一覽最常操作 的提款、存款、轉帳、餘額查詢、繳信用卡款等功能，手指一鍵按入 即可快速到達所需服務，提款得來速，讓客戶好評不斷！

北富銀表示，為提供西屯區居民更貼心且在地化的金融服務，分行設 有個人消費金融服務專員、專業理財顧問及企業融資服務專員，為在 地企業主及客戶量身打造理財規劃；未來每季也將籌辦投資講座，針 對客戶需求提供最新的理財資訊與金融趨勢，同時亦將安排多場保健 養生等生活講座，增加與在地客戶的互動，希望能夠成為西屯當地專 業又貼心的金融好厝邊。

為歡慶西屯分行開幕，11/30前，民眾來行享有開幕好禮三重送 ，第一重：新戶來行享有限量開戶禮-富邦財神便條紙；第二重： 打卡禮-在分行拍照並打卡上傳FB，有機會獲得發財水(限量30 0瓶)；第三重：全新理財會員可獲得財神存錢筒(限量90個)或 德國雙人牌精美餐叉組(限量30組)；此外，臨櫃交易還有美元/ 歐元換匯、外幣定存、基金申購手續費優惠等。