看好台中地區潛力 台北富邦銀行新設「西屯分行」

台北富邦銀行看好台中地區發展潛力，昨日(16日)新設的西屯分行歡慶開幕，富邦集團董事長蔡明忠及北富銀總經理程耀輝特別親自南下主持開幕儀式，與當地客戶分享開幕喜悅，目前北富銀在台中地區共有10家分行提供在地貼心金融服務。11/30前，為歡慶西屯分行開幕，民眾來行享限量好禮三重送，歡迎在地客戶來體驗嶄新數位分行服務再享好禮！
台中市西屯區近年來蓬勃發展，中小企業家數持續成長，財富管理需求升溫，未來極具發展潛力。北富銀表示，西屯分行坐落於台中熱鬧的商業區，鄰近有知名的逢甲商圈、秋紅谷園區，是購物商場、企業辦公、商務飯店、名店餐廳匯集地，且此區鄰近74號中彰快速道路及中港交流道，交通便利，來往人潮多，西屯分行進駐後將可為更多在地客戶提供全方位金融服務。
全新設立的西屯分行為新一代數位分行，闢有數位服務專區，提供民眾全方位的自助式金融服務，客戶可透過現場的平板電腦、智慧型手機，線上辦理新台幣轉帳/匯款/定存、申辦信用卡或貸款等，省下來行等候時間。此外，分行的自動化服務區ATM全新推出One Touch螢幕介面，來行提款，在ATM螢幕首頁可一覽最常操作的提款、存款、轉帳、餘額查詢、繳信用卡款等功能，手指一鍵按入即可快速到達所需服務，提款得來速，讓客戶好評不斷！
北富銀表示，為提供西屯區居民更貼心且在地化的金融服務，分行設有個人消費金融服務專員、專業理財顧問及企業融資服務專員，為在地企業主及客戶量身打造理財規劃；未來每季也將籌辦投資講座，針對客戶需求提供最新的理財資訊與金融趨勢，同時亦將安排多場保健養生等生活講座，增加與在地客戶的互動，希望能夠成為西屯當地專業又貼心的金融好厝邊。
為歡慶西屯分行開幕，11/30前，民眾來行享有開幕好禮三重送，第一重：新戶來行享有限量開戶禮-富邦財神便條紙；第二重：打卡禮-在分行拍照並打卡上傳FB，有機會獲得發財水(限量300瓶)；第三重：全新理財會員可獲得財神存錢筒(限量90個)或德國雙人牌精美餐叉組(限量30組)；此外，臨櫃交易還有美元/歐元換匯、外幣定存、基金申購手續費優惠等。