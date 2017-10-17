中共19大出新領袖？ 日媒稱2022年習近平接班人已定

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）中共19大（「中國共產黨第十九次全國代表大會」之簡稱）將於明（18）日召開，中央政治局常務委員人選，也備受外界關注。

《自由》報導，近日路透引述多名中共消息人士和外交官透露，重慶市委書記陳敏爾，將「兩級跳」成為常務委員。更有消息人士指，未來他將接任中國國家副主席一位，鞏固他在5年後成為「習近平接班人」的地位。

《自由》引用《每日新聞》報導，依據中國憲法，國家副主席負責輔佐國家主席，而當國家主席空缺，則由副主席遞補。現今的國家主席習近平也在前國家主席胡錦濤主政時擔任副主席。

而目前的國家副主席李源潮年屆66，由於到了退休年齡因此無緣問鼎大位。在過去中央政治局常務委員也曾兼任過國家副主席，後來也因年齡退休。

報導引據多位共產黨相關人士指，陳敏爾很可能在黨大會開幕隔天，所進行的一中全會中，繼任目前劉雲山擔任的中國共產黨中央書記處書記，負責思想與宣傳事務，為5年後的黨大會鋪路，宣傳習近平「治國理政」的思想。

另外，《自由》引述美國前財長保爾森（Henry Paulson）名下基金會的智庫馬可波羅（MarcoPolo）也分析稱，陳敏爾有望在中共十九大，升任政治局常委。

隨著中共十九大召開日期逼近，近日不斷有不同版本的「入常名單」傳出。新唐人15日報導稱，通常這些名單都被視為不同派系出於某種目的釋放出的風聲，不過其中也有些是有所依據的分析。

新唐人並稱台灣媒體日前刊出新版19大常委名單，一度被視為第6代接班人選的胡春華不在名單中，而王岐山是否入常，據稱也尚無定論。