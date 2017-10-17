臺灣文化日開跑 文化部迎蔣渭水珍貴史料

（台灣英文新聞／施家恩台北報導）10月17日為「臺灣文化日」，也是臺灣文化協會成立96周年，文化部特別在這一天開放全國文化部所屬機構的147個館所讓民眾免費參觀，包括故宮北南院，同時也與國內八個文化團體簽署合作計畫，復刻出版臺灣文化協會相關史料，幫助下一代認識台灣文化意識及民主啓蒙先鋒。

文化部長鄭麗君在臺灣文化日活動開跑記者會上表示，臺灣文化協會帶來第一波的文化自覺運動，並加強民族自信心，為日後民主運動奠基。今天，台灣的年輕人用他們自己的方式去詮釋本土文化，無論是透過文學、音樂、還是電影，與這塊土地連結。

鄭麗君以近期的戲劇「通靈少女」、電影「大佛普拉斯」為例，指這代年輕人透過創意的角度，把台灣在地故事帶到國際舞台上。她也補充道，文化部的工作，是由上而下，從歷史紮根、教育紮根、及文化紮根，進一步重建在地歷史並傳承至下一代。

作家向陽亦受邀參加記者會，他表示紀念臺灣文化協會成立的意義在於感念當年蔣渭水等人為台灣文化做的啟蒙工作，而在文協成立近百年後，如何幫助歷經二度殖民而千瘡百孔的台灣文化進行重建，成為重要工作，他也期盼文化界的太陽花運動，為台灣開出燦爛的花朵。

17日記者會上，蔣渭水文化基金會致贈文化部今年六月遠從瑞士日內瓦翻拍取得的電報史料，該電報為1930年初蔣渭水醫師領導的臺灣民眾黨秘密向國際聯盟（聯合國前身）發出電文控訴日本殖民統治者放任台灣民眾吸食鴉片危害健康之不人道罪行，轟動國際視聽。

臺灣文化協會相關史料復刻計畫，將由國立臺灣歷史博物館、清華大學圖書館、蔣渭水文化基金會、六然居資料室、吳三連台灣史料基金會、賴和文教基金會與阿罩霧文化基金會等共同合作進行。

推動本土文化保存不遺餘力的義美食品總經理高志明(右）受邀出席17日的「臺灣文化日」記者會活動。