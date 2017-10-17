中華電信推動運動風氣 打造幸福企業

中華電信長期致力於推廣運動風氣，認為員工的身心健康是企業追求永續經營的重要環節，持續提供軟硬體資源，創造優質的運動環境，今(10/16)日榮獲第二屆「2017運動企業認證」，由副總統陳建仁親自授證肯定。「運動企業認證」是教育部體育署去年為鼓勵企業推動職場運動風氣、支持運動產業而推出，中華電信連續兩年入選，顯示運動推廣備受外界肯定。

中華電信董事長鄭優表示：「運動不僅對員工身體好，更能直接提昇工作效率及團隊精神，我們致力於提升運動風氣及營造健康組織文化，並由主管們親自帶頭，透過企業志工輔以推廣，鼓勵員工規律運動，打造永續健康的企業文化。未來會將企業內部的成功經驗，結合中華電信的資通訊優勢向外推廣，以推動全民運動風氣，善盡企業社會責任。」

鼓勵員工運動 中華電信董事長帶頭做員工是企業最重要的資產，照顧同仁的健康更是中華電信公司一直以來重要信念，堅持營造活力組織文化作為電信龍頭引領產業最堅厚的軟實力。依據體育署《105年運動現況調查》報告顯示，最少運動的族群集中於30到44歲，主要原因在於沒有時間或是工作太累而無法運動，為了解決「沒有時間及工作太累」的負面因子，中華電信積極推動企業內部運動風氣，不僅將運動作為營運政策，更由高階主管們親自帶頭，中華電信董事長鄭優也以身作則，透過運動耕耘健康，即使工作繁忙，也儘量安排閑暇時間打球或走路，讓身體得以在大自然清新空氣下得到紓解。

透過運動推廣打造幸福企業典範的中華電信，提供員工軟硬體資源，建構完整的運動設施與環境。中華電信投入可觀的資源建造精良的運動場域，包含室內健身房、游泳池與室內外球類場等合格綜合體育設施，另外在中華電信仁愛大樓的游泳池佔地530平方公尺，是員工下班後的最佳去處。中華電信每年更投入可觀的場地維護支出，就是為了辛苦工作的同仁在閒暇之餘透過運動紓壓、獲得健康。中華電信也結合運動及環保，贊助經費在中華電信園區建置YouBike站，提升員工差勤之綠色運輸機會，在養成規律運動習慣之餘，也能為環境永續盡一份心力。