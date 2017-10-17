期交所表揚卓越金融機構 活動圓滿成功

臺灣期貨交易所於今(16)日於台北國賓飯店舉辦「期貨商負責人 座談會暨第三屆期貨鑽石獎頒獎典禮」，會議由期交所董事長劉連煜 親自主持，金管會主委顧立雄親臨致詞及頒獎。 本次除辦理座談會外，同時表揚38家對期貨市場貢獻卓越之期貨商 、證券商、銀行、保險、投信、政府基金及法人機構等， 總計頒發66個獎座，共三百餘位金融界首長參與盛會。

期交所於今日台北場期貨商負責人座談會，邀請各期貨商及證券商經 營期貨交易輔助業務之總公司負責人及分公司經理人共同討論促進臺 灣期貨市場成長之發展策略。隨即舉辦「第3屆期貨鑽石獎」 頒獎典禮，由金管會顧主委、金管會副主委鄭貞茂與證期局副局長張 振山親臨頒獎，另外，期貨公會理事長糜以雍、 證券商公會理事長簡鴻文、投信投顧公會理事長張錫及票券公會理事 長楊豊彥等擔任本屆期貨鑽石獎評審委員之金融產業公會理事長等， 亦親臨出席頒獎典禮。

顧主委致詞時，對於期交所舉辦「第三屆期貨鑽石獎」，予以高度肯 定，並表示本屆期貨鑽石獎所表彰的相關金融業別，包括期貨業、 證券業、銀行業及保險業等，各獎項的優秀得主都是業界之菁英，均 是重視且積極運用國內期貨及選擇權以強化及穩定投資組合績效，因 此，期貨鑽石獎在發掘期貨市場貢獻卓越的法人機構，推廣期貨及選 擇權業務上，功不可沒。顧主委除恭喜所有得獎者外，亦肯定與感謝 大家對提升期貨市場發展之努力。顧主委另表示，金融業經營影響金 融市場之發展與投資人權益之保障，期望各企業能重視公司治理功能 的發揮，落實經營者責任，建構完善的風險管理制度， 強化各項風險之監控與回應、內部控制及內部稽核制度。金管會將持 續進行各項金融法規檢討鬆綁，落實差異化管理，並積極採行有利於 國內金融市場之措施，讓金融市場對國內經濟發展作出更大的貢獻。

劉董事長表示，期交所自104年起辦理「期貨鑽石獎」，辦理目的 係為提升法人機構參與期貨市場比重，獲得各金融業界的肯定與支持 之後，今年賡續辦理「第三屆期貨鑽石獎」， 期許所有得獎之期貨業者繼續推廣業務，也希望法人機構持續善用國 內期貨及選擇權商品進行交易。近年來，在期交所積極推動新商品、 新制度下，臺灣期貨市場穩健成長。在商品發展策略部分， 期交所過去兩年已規劃「三足鼎立」的架構－即在既有國內股價指數 類主力商品的堅實基礎之上，發展匯率類商品、國際板— 國外股價指數類商品；期交所將再努力擘劃新增「第四支腳」－ 即商品類期貨及選擇權，目前已有黃金期貨及選擇權， 未來將再新增原油期貨。由於期交所的積極努力，上個(9) 月21日，期交所取勝香港、新加坡交易所，甫獲得「 FOW與全球投資人」亞洲資本巿場獎項之「年度交易所」殊榮，展 現臺灣期貨市場國際競爭力。

劉董事長同時也向在場貴賓報告一個好消息，由於新商品及5月15 日上線的夜盤交易，為臺灣期貨市場增添新動能，今天期貨市場的累 計交易量已突破2億口的大關，是連續第4年突破2億口。最後劉董 事長希望所有包括外資在內之國內外交易人投資潛力無窮的臺灣資本 市場！