最挺體育 富邦金控及旗下5家子公司齊獲「運動企業認證」

富邦最挺體育！繼2016年富邦金控及子公司富邦育樂公司榮獲教育部體育署頒發的「運動企業認證」後，今年富邦金控旗下四家子公司富邦人壽、台北富邦銀行、富邦產險及富邦證券同時榮獲「運動企業認證」。至此，富邦金控及旗下5家子公司皆獲得認證，為目前國內擁有最多「運動企業認證」標章的企業，具體實踐富邦「正向的力量」品牌精神。

教育部體育署為鼓勵企業積極推動建立員工規律運動習慣，實現關懷員工之企業社會責任，並協同企業力量支持運動產業之發展，以彰顯企業之健康人力資源與品牌價值，自2016年起推動「運動企業認證」，每次認證擁有2年效期，首年度共有50家企業獲得認證；今年更獲得企業熱烈響應，共有61家企業獲得認證。而富邦金控及其子公司，在兩年度總計111家獲認證的企業中即佔了6席，高居國內各家企業之首。

富邦金控董事長蔡明興表示，推廣體育可以帶動國人健康運動風氣，更與富邦品牌精神「正向的力量」不謀而合，因此富邦金控可以說是台灣最挺體育的企業之一，對於各項大型國際賽事舉辦與菁英選手的培育皆大力支持，不僅連續3年贊助舉辦富邦LPGA台灣錦標賽、連續15年舉辦富邦長春公開賽、長期支持台北馬拉松；並自2015年起已連續三年舉辦富邦盃少棒邀請賽，扶植基層少棒，更是目前是台灣唯一同時擁有SBL(富邦勇士隊)、職棒(富邦悍將隊)和成棒(富邦公牛隊)的企業，具體實踐「正向的力量」品牌精神。而富邦金控推廣體育活動的作為也獲得各方肯定，除了「運動企業認證」外，更屢獲教育部體育署「體育推手奬」肯定。

除了對體育賽事、球隊的投入與支持外，富邦長期以來對內也積極推廣員工體育風氣，塑造健康職場環境，例如設立逾百坪的員工專屬運動空間，提供專屬運動課程及健康講座、定期舉辦員工運動會及籃球賽等。富邦人壽、北富銀、富邦產險及富邦證券等四大子公司也積極響應，鼓勵同仁自發成立多元運動社團及員工球隊、提供深度健康檢查，並舉辦員工專屬運動賽事觀賽體驗活動，激發員工運動興趣及提供紓壓管道。此外，為能更進一步照顧與關心員工身心，舉辦健康講座，內容包含健康料裡、保健及養生等，使員工均能內外兼具健康與活力。