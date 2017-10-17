讀者超過全國各報 馬爾他名記者遭汽車炸彈暗殺

馬爾他知名女記者加莉西亞(Daphne Caruana Galizia)16日下午從住家開車出門後，遭汽車炸彈爆炸身亡，該記者駕駛的車身被炸離路面，碎片四落，可見爆炸威力強大。

加莉西亞生前致力於揭發政府貪腐醜聞，她的部落格Running Commentary 讀者甚至遠遠超過馬爾他當地各大報紙，日前才被政治新聞網（Politico）稱為「一人維基解密 (one-woman WikiLeaks) 。」

根據當地媒體報導，爆炸發生兩週前，加莉西亞便有向警方報案的記錄，她表示自己收到死亡威脅，爆炸當天她下午2點半左右上傳了最後一篇文章後，3點開車出門後就發生了汽車爆炸案，警方目前尚能辨識她的遺體。

加莉西亞日前更透過《巴拿馬文件》，直指現任總理慕斯凱特（Joseph Muscat）與妻子及巴拿馬擁有三家境外公司，但慕斯凱特的妻子始終否認指控。

近日最新報導更指出馬爾他總理約瑟夫·慕斯凱特(Joseph Muscat)以及他兩親信涉嫌的貪腐案，疑似利用可疑的境外公司出售馬耳他護照並收取來自亞塞拜然（Azerbaijan）的資金。

爆炸案事發之後，總理慕斯凱特發表聲明嚴厲譴責這起攻擊，並表示已要求警方和其他國外安全單位合作，並要求美國協助調查，聯邦調查局(FBI)因此已經派員前往馬爾他以協助找到兇手，他也在記者會中承認，雖然嘉麗茲亞在政治或個人層面上都猛烈批評過他，但這種野蠻攻擊沒有正當理由可言。

目前尚未有嫌疑犯或組織出面坦承此次爆炸案的犯行。

馬爾他總統瑪麗·路易斯·科勒略·普雷卡（Marie Louise Coleiro Preca）出面表示，「在這個時刻，當舉國上下被此惡意的攻擊震驚的時刻，我呼籲大家謹言慎行，不要過度解釋這場意外，並表現出馬爾他的團結。」

加利西亞（Daphne Caruana Galizia）是馬爾他著名媒體人