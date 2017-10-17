台南大員皇冠假日酒店喜宴新聖地

台南大員皇冠假日酒店首場婚禮體驗日在10月15日熱鬧登場，「美女與野獸」的童話故事浪漫婚禮，成功吸引超過100位新人報名參加，從新人進場、糖霜合酒證婚、菜色介紹與品嚐，最後在露天景觀花園裡，以天為幕、以地為憑，讓所有準新人們見證了一場完美的夢幻婚禮體驗。

為了讓更多準新人身歷其境感受一場唯美浪漫的婚禮，台南大員皇冠假日酒店舉辦「美女與野獸」的童話故事浪漫婚禮體驗活動，集結數十家婚禮協力廠商，讓100多位準新人可以一次搞定婚禮大小事，從婚紗攝影、喜餅、喜帖、婚紗、婚禮紀錄、新娘秘書、婚禮小物等，一站式服務讓新人可以減少婚禮準備的麻煩。其中，最引人注目的則是婚禮儀式的進行，獨創的糖霜合酒儀式，當新人將酒注入玫瑰花糖霜，糖霜慢慢融化於酒裡，象徵新人們締結連理之後，從此合為一體、永不分離。

另外，針對新人們的偏好，酒店也在5樓露天景觀花園設置了「戶外婚禮場地」，電影中的浪漫情節、歡樂的戶外婚禮畫面，完整呈現，讓準新人們洋溢在幸福的份圍裡，尤其在瀑布煙火的浪漫氣氛中，酒店特別準備「日本大阪-台南」的雙人來回機票當賀禮，讓參加婚禮體驗日的準新人們有機會抽中免費機票出國享受甜蜜的蜜月之旅。

活動中也讓準新人們品嚐到由香港名廚袁東海掌廚的喜宴菜色，從浪漫海鮮盤、珍味雪蛤羹、爐烤桂花路易士排、泰式風味龍蝦窩以及鴛鴦喜腊手工米糕，每道菜餚都充分展現正粵式料理的精髓，肯定讓賓主盡歡，為這場婚禮劃下今年度最完美喜宴的驚嘆號！